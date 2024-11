Ancelotti comunica a Florentino Pérez que no seguirá en el Real Madrid

Carlo Ancelotti mantuvo una reunión secreta con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para analizar los motivos del flojo arranque de temporada del equipo y la actitud de algunas estrellas fuera del campo de juego. Fue en ese marco que el italiano le confirmó al mandamás merengue los rumores que circulaban en los pasillos del Santiago Bernabéu: el próximo año dejará de ser el entrenador.

Aunque la noticia no lo tomó por sorpresa, a Florentino le llamó la atención que el italiano no cumpla con su contrato, el cual vence en 2026. Lejos de lamentarse por su decisión, el presidente blanco se puso a analizar los nombres que podrían sucederlo y hay uno que es de su agrado: Santiago Solari.

Ancelotti, agotado

La realidad es que el plan de Ancelotti era retirarse en el Real Madrid en 2026, pero la actual temporada terminó por desgastarlo. Es que, a sus 65 años, el entrenador siente que gastó toda la nafta del tanque para tratar de arreglar cuestiones de un vestuario que, a día de hoy, parece estar fracturado por las actitudes de varios de sus futbolistas, tanto dentro como fuera del campo de juego.

En el plano estrictamente futbolístico, sabe que le está costando tapar el hueco que dejó en el equipo el alemán Toni Kroos, sumado a que no encuentra la posición adecuada de Kylian Mbappé en el ataque merengue. Quizás ni el más pesimista fanático del Real Madrid hubiese imaginado que el francés sólo trajo problemas al once inicial y no goles. Por si esto fuera poco, su inclusión provocó que Jude Bellingham se aleje del arco rival y que Rodrygo sienta que su futuro está cada vez más lejos de la liga española.

¿La revancha de Solari?

Según publicó el diario AS, Florentino Pérez tiene en carpeta a Santiago Solari, quien actualmente es el director de fútbol de la institución de la capital española. La idea del presidente blanco es que se haga cargo del equipo hasta que Xabi Alonso quede libre del Bayer Leverkusen, es decir, en junio de 2026.

El exfutbolista de River Plate y el Inter de la Serie A tuvo una breve etapa en el banquillo en la temporada 2018-2019, cuando asumió en reemplazo de Julen Lopetegui. En total, dirigió 31 partidos, en los cuales obtuvo 21 triunfos, dos empates y ocho derrotas.