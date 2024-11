El Milan abre la puerta a Rafael Leao, pero impide la salida de otra estrella con dirección al Real Madrid

El Milan está por la labor de permitir la fuga de Rafael Leao, que ha dejado de ser un pilar indispensable, y ahora tiene permiso para marcharse a otro lugar. Las discusiones que ha tenido con Paulo Fonseca, el nuevo entrenador, y los episodios de indisciplina que ha protagonizado han hecho que esté en la rampa de salida, y ahora sí que estarían dispuestos a escuchar las ofertas que lleguen por el crack portugués, que sigue teniendo muchos interesados.

Siempre que está en el campo demuestra que tiene unas condiciones soberbias, pero con eso no es suficiente, y en San Siro se ha acabado la paciencia. Porque tampoco es lo suficientemente regular, y creen que no está justificando el sueldo que percibe. De modo que si llega una oferta interesante, que permita obtener unos ingresos considerables, no se lo pensarán y le abrirán las puertas, para traer a un recambio que ofrezca muchas más garantías.

Y entre los pretendientes del canterano del Sporting de Lisboa se ha situado al Barça, al Liverpool, al Paris Saint-Germain o al Manchester United. Jorge Mendes ha asumido la responsabilidad de encontrar un nuevo equipo para su cliente, y los lombardos no se interpondrán en el camino. En cambio, hay otro futbolista al que sí consideran absolutamente imprescindible, y por el que no se sentarán a negociar con nadie, como es Tijjani Reijnders.

Llegó a Milán hace algo más de un año, siendo un desconocido para la gran parte del público, aunque tuvieran que pagar una cantidad importante por su firma, de más de 20 millones de euros. Pero ahora ya es toda una estrella mundial, y los cuatro goles y las tres asistencias que ha conseguido son unas cifras estratosféricas, considerando que juega como centrocampista. Y en el Real Madrid han estado observando muy de cerca su evolución.

Florentino Pérez se ha llegado a plantear el fichaje del holandés, aunque la respuesta que ha recibido ha sido instantánea, y le han dejado claro que no hay absolutamente ninguna manera de que permitan su fuga, al tener contrato en vigor.

No se moverá del equipo de Fonseca, donde esperan seguir disfrutando de Reijnders durante mucho más tiempo.