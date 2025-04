Ancelotti cree que no está centrado con el Real Madrid porque tiene firmada su salida

Carlo Ancelotti ha tenido que lidiar con muchas lesiones en el Real Madrid esta temporada, especialmente en la parte defensiva. Ahora, el técnico italiano ha tenido que cambiar de portero por otra lesión de Thibaut Courtois y Andriy Lunin ha sido el encargado de ponerse bajo palos para defender la portería del conjunto blanco. Sin embargo, la situación no ha ido tan bien como se esperaba.

El ucraniano ha sufrido algunos errores de bulto que han perjudicado los intereses del Madrid en los últimos encuentros que ha disputado y que lo han puesto en el punto de mira. De hecho, el propio Ancelotti cree que no está jugando centrado porque ya tiene firmada su salida a otro equipo de cara a la próxima temporada, como él ha deseado, por la falta de minutos en el Madrid.

Ancelotti cree que Lunin no está centrado porque se irá

De hecho, en el último enfrentamiento de Copa contra la Real Sociedad, Lunin se mostró muy inseguro bajo palos. Ya arrancó mal el partido, teniendo en cuenta que en el primer gol de los vascos, el balón se le coló entre las piernas. Además, rifó algunas pelotas ante la presión de los jugadores de la Real Sociedad en vez de salir con el esférico controlado hacia sus compañeros.

Aunque en el minuto 70 evitó el 1-2 con una gran parada, en los dos siguientes goles no pudo hacer nada, pero en el 3-4 fue donde se le criticó duramente, ya que en la salida de una falta, no calculó bien y no llegó a despejar la pelota, hecho que aprovechó Mikel Oyarzabal para marcar el cuarto del conjunto donostiarra. Ahí, el ucraniano demostró que a lo mejor no está para ser el portero titular del Madrid.

El ucraniano ya está negociando su salida con otros equipos

Por eso, lo más probable es que Lunin abandone la entidad madrileña a final de temporada. Ya está negociando su salida con otros equipos que sí que le darían las llaves de la portería y la titularidad, algo que el Madrid, a estas alturas, no puede hacer. Los blancos preferirían que el ucraniano se quedara, ya que lo ven como un buen suplente de Courtois, pero él quiere ser titular e importante en un conjunto.