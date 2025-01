Ancelotti es acusado por 4 jugadores del Real Madrid de favoritismos

Endrick fue el héroe del encuentro por Copa del Rey frente al Celta de Vigo, pero también dejó expuesto a Carlo Ancelotti. El brasileño de 18 años no venía teniendo participación porque el italiano no lo consideraba preparado para jugar más minutos. Sin embargo, le tocó entrar cuando el Santiago Bernabéu era un auténtico hervidero y tuvo la lucidez de marcar dos goles que valieron la clasificación a la siguiente ronda.

Tras el triunfo, el de Reggiolo quedó más debilitado que nunca frente a la plantilla. Por un lado, el equipo perdió la solidez y la llama competitiva, y, por otro, algunos futbolistas creen que muestra favoritismo por ciertos jugadores, específicamente por los que integran el clan francés: Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Aurélien Tchouaméni. La queja proviene del otro clan dentro de la plantilla: Vinícius, Endrick, Éder Militao y Rodrygo Goes. Así las cosas, Ancelotti debe resolver un nuevo conflicto dentro del vestuario, además de las cuestiones estrictamente futbolísticas.

Ancelotti en la mira

La derrota por 5-2 frente al FC Barcelona de Hansi Flick dejó a Carletto en la cuerda floja. Para la afición, su ciclo está cumplido; Florentino Pérez, en tanto, mantiene la calma y analiza cuáles son los pasos a seguir. Puertas adentro, está molesto por el bajo nivel mostrado por varios jugadores de la plantilla y por algunas decisiones del entrenador italiano. Lo que sí está claro es que, si hubiese sido otro el que estaba sentado en el banquillo frente al Celta, seguramente ya lo habrían destituido.

Ancelotti no, porque, aunque el equipo esté en su peor momento, todavía sigue siendo un hombre respetado por la directiva merengue, pero no así para el clan brasileño. Durante toda la temporada, la afición y gran parte de la prensa le cuestionaron por qué Endrick no tenía más minutos, y el técnico respondía con evasivas. Sin embargo, tampoco ofrecía explicaciones sobre las reiteradas lesiones de Mendy o el flojo nivel de Tchouaméni, quien volvió a jugar como pívot y tuvo otro partido para el olvido.

El futuro del Real Madrid

Por más que lo pidan los hinchas, no se vislumbran grandes cambios en el corto plazo en el banquillo. Carletto tiene bien en claro que el objetivo inmediato es clasificar a la próxima ronda de la Champions League. Para ello, deberá vencer al débil Red Bull Salzburg en condición de local y luego viajar a Francia para enfrentarse al Brest, una de las revelaciones del certamen.