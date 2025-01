Ancelotti tiene a un jugador del Real Madrid castigado por su mala vida fuera del campo

Carlo Ancelotti está viviendo una temporada muy difícil en el Real Madrid. Florentino Pérez ya le ha avisado de que con total probabilidad este va a ser su último curso como inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, por lo que aunque se vaya, el italiano quiere cerrar su segunda etapa en el club blanco por lo alto. Aun así, le siguen lloviendo críticas acerca de su falta de rotaciones.

Uno de los jugadores que más se ha quejado de la falta de minutos ha sido Endrick, y cuando el joven delantero ha jugado, ha dejado en ridículo a su técnico y al castigo que le tiene puesto. Precisamente, contra el Celta de Vigo en la Copa del Rey, marcó dos goles que ayudaron a los madrileños a clasificarse para los cuartos de final de la competición, callando así las dudas que tiene el italiano con él.

Ancelotti sigue castigando a Endrick... Y el brasileño responde

Aunque en un principio se le volvió a notar ansioso y demasiado excitado, como le pasó en el encuentro contra la modesta Deportiva Minera, ya que el brasileño sabía que esos minutos eran cruciales para que pudiera jugar más esta temporada, después se fue animando y marcó dos auténticos golazos en la prórroga para volver a poner por delante al Madrid: uno con un disparo imparable y otro de tacón.

El atacante de tan solo 18 años ha demostrado que tiene gol y que puede hacerlo bien cuando entra al campo, pero Ancelotti continúa en sus trece de no darle muchos minutos por la vida que lleva fuera del Madrid. Como no juega, no está centrado y sus suplencias eternas lo están despistando fuera de los terrenos de juego. Está por ver si este doblete cambiará la decisión del italiano de darle más participación.

Una cesión, la alternativa

Si Endrick sigue jugando bien pero no tiene los minutos suficientes con el actual técnico, el brasileño le pedirá una cesión a Florentino Pérez para que pueda seguir creciendo en otro equipo de la Liga. Sobre todo, si en el conjunto blanco hay el mismo entrenador a partir de la próxima temporada, algo que en un principio no debería ser, pero que en el Madrid nunca se sabe.