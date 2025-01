Ancelotti es el problema y se irá del Real Madrid si Florentino Pérez lo mantiene

Carlo Ancelotti está pasando uno de los momentos más complicados desde que es el entrenador del Real Madrid. El inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu está siendo muy criticado por el pobre rendimiento que dio su equipo en la final de la Supercopa de España contra el eterno rival, el FC Barcelona, después de caer goleado con contundencia (2-5), y su futuro está en entredicho.

Aun así, Florentino Pérez le ha comunicado que continuará hasta final de temporada si no hay un descalabro total durante el curso, como la eliminación repentina en algunas competiciones. Sin embargo, y como suele pasar con el Madrid, si finalmente se ganan títulos, el italiano podría continuar. Y ahí, un jugador ya ha avisado al presidente que si lo mantiene, pedirá su salida.

Arda Güler pedirá salir si Ancelotti se queda

Arda Güler habría pedido marcharse del club si el técnico italiano se quedara en el banquillo, ya que su relación no es nada buena y el turco no está teniendo muchos minutos con el actual entrenador. El joven futbolista quiere jugar, ya que solo tiene 19 años, y si no puede hacerlo en el Madrid bajo las órdenes de Ancelotti pedirá irse cedido a otro equipo para continuar creciendo.

La verdad es que el italiano prefiere a jugadores más experimentados sobre el terreno de juego, a pesar de que Güler tiene mucha calidad en sus botas y cada vez que toca el balón hay un peligro constante a favor de los blancos. Aun así, Ancelotti prefiere la edad antes que la técnica o la calidad y el turco está viviendo su segunda temporada en el Madrid, de nuevo, en el banquillo, aunque jugando un poco más que en la primera.

La cesión, la única opción

Si Güler pide salir, será solamente con una cesión, ya que el futbolista quiere triunfar en el club blanco y convertirse en una leyenda. Por eso, no quiere desvincularse completamente y preferiría continuar en España, en la Liga, para seguir adaptándose y madurando en algún equipo de la competición doméstica. La decisión se tomará en los próximos meses, al finalizar la temporada, y tras conocer el futuro de Ancelotti.