Ancelotti está muy dolido por la falta de profesionalidad y no volverá a jugar con el Real Madrid

Carlo Ancelotti es un entrenador que no confía mucho en los jugadores jóvenes. Por eso, el técnico del Real Madrid está siendo un poco criticado por la falta de rotaciones que está haciendo el actual inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Aun así, el italiano le tiene puesta la cruz a un futbolista del conjunto blanco por la falta de profesionalidad y es difícil que vuelva a tener minutos.

Se trata de Endrick, el brasileño que llegó el pasado verano al Madrid por unos 60 millones de euros. Fue una apuesta personal de Florentino Pérez, pero el delantero de 18 años no está teniendo una primera temporada fácil en la entidad madrileña, ya que no está teniendo muchas oportunidades bajo las órdenes de Ancelotti. El míster ve al jugador desencantado y desenchufado porque no está pudiendo jugar demasiado.

Ancelotti cree que Endrick tiene falta de profesionalidad

En ese sentido, el entrenador está viendo como el brasileño ha perdido la gran actitud que tenía a inicio de curso. De hecho, el debut de Endrick fue increíble, marcando su primer gol en el Santiago Bernabéu a los pocos minutos de entrar, y también fue usado con regularidad por el italiano al principio, pero su rendimiento ha ido de más a menos y, por eso, Ancelotti lo ha acabado relegando al banquillo.

El técnico ha visto como la falta de oportunidades que ha tenido el brasileño le ha perjudicado anímicamente y no se está cuidando tanto como antes, además de haber perdido intensidad en los entrenamientos, algo que el míster no ha aceptado de ninguna manera. Si jugaba poco cuando estaba al 100%, ahora no jugará nada si no se esfuerza para poder jugar los partidos más importantes de lo que queda de temporada.

El brasileño no está contento y pedirá salir si el italiano continúa

Por su parte, Endrick también está dolido con su entrenador y ya le ha comunicado a Florentino Pérez que pedirá salir del Madrid el próximo verano si Ancelotti continúa siendo el dirigente del conjunto blanco a partir de la próxima campaña. Si el italiano sigue en el banquillo, pedirá una cesión, ya que aún no se quiere desvincular de la entidad madrileña tras pasar solo un año ahí.