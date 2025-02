El Manchester United pide precio a Florentino Pérez que exige los 1.000 millones de la cláusula

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid el pasado verano trastocó a algunos atacantes del conjunto blanco. Mientras que Vinicius no está nada contento con el francés y no tiene ningún tipo de relación con él, otros delanteros como Rodrygo han visto como están teniendo menos participaciones en el terreno de juego por su culpa. Por eso, el brasileño tiene dudas sobre su futuro, pero de momento, se quiere quedar.

En ese sentido, los grandes clubes europeos se han interesado por él y el Manchester City había sido uno de los equipos que había puesto el punto de mira en el extremo. De hecho, se habían producido contactos entre todas las partes, pero sin llegar a un acuerdo. Ahora, el club rival de la ciudad de Manchester, el United, también se ha interesado por Rodrygo y ha pedido precio a la dirección deportiva del Madrid.

El Manchester United pregunta por Rodrygo al Madrid

Aun así, Florentino Pérez ha declarado que el brasileño no está en venta y ha exigido los 1.000 millones de la cláusula de rescisión del futbolista. En Old Trafford, además de estar muy interesados en Vinicius, también quieren que Rodrygo sea su nueva estrella para remontar el vuelo de una entidad que lleva haciendo el ridículo los últimos años y que no es ya la potencia que era hace tiempo en Inglaterra.

Por eso, el United quiere reforzarse bien el próximo verano y el brasileño encaja perfectamente en los planes de futuro, ya que busca reforzar su ataque con un perfil diferencial, algo que el jugador del Madrid cumple a la perfección. Aun así, sería complicado que el delantero prefiriera jugar en Old Trafford antes que en el Etihad Stadium, ya que bajo las órdenes de Pep Guardiola podría ganar títulos inmediatos.

El brasileño, de momento, se quiere quedar

De momento, Rodrygo quiere quedarse en el Madrid y el conjunto blanco quiere que el atacante se quiere. Por eso, han rechazado cualquier oferta y se ha pedido su prohibitiva cláusula de rescisión. La situación cambiaría si el brasileño pidiera irse del Santiago Bernabéu, algo que Florentino aceptaría, siempre y cuando llegara a los despachos una oferta en condiciones por él.