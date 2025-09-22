Ancelotti ha llamado a Vinicius personalmente para pedirle que pare la guerra con Xabi Alonso

Carlo Ancelotti dejó el banquillo del Real Madrid el pasado verano para convertirse en el nuevo seleccionador de Brasil, un combinado que tiene a diferentes jugadores del conjunto blanco, como Vinicius, Rodrygo Goes, Endrick o Eder Militão. Precisamente, el italiano habría hablado con el primero para pedirle personalmente que pare la guerra que está viviendo con Xabi Alonso en la entidad madrileña.

El entrenador sabe que su situación no está ayudando nada, ni al Madrid ni al propio jugador, por lo que habría querido hablar con él personalmente para calmar las aguas y evitar que este conflicto vaya a más. Además, Ancelotti sabe que necesita a Vinicius al 100%, especialmente de cara al Mundial de Estados Unidos del año que viene, por lo que lo quiere totalmente centrado en el fútbol.

Ancelotti ha querido hablar con Vinicius para calmar su tensa situación en el Madrid

El italiano fue un gran apoyo para Vinicius en el conjunto blanco durante los años que estuvo en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya que el extremo fue tratado como un hijo por parte del técnico y le ayudó en todas las polémicas en las que se metía constantemente, protegiéndole del ruido mediático y de sus tóxicos episodios en el terreno de juego contra rivales y aficionados.

De hecho, Ancelotti evitó castigar al brasileño en más de una ocasión, a pesar de que se lo merecía, ya que pensaba que la situación podría ir a peor. Ahora, llegados al punto donde hay una guerra total entre Vinicius y Alonso, el italiano cree que el futbolista debe parar esta enemistad que ha creado con el nuevo entrenador o su futuro en el Madrid podría llegar a un punto peligroso.

El brasileño está harto de las decisiones de Xabi Alonso desde el banquillo

El técnico tiene claro que Vinicius es uno de los mejores del mundo y debe jugar por decreto, como así pasará en la selección, aunque esté lejos de su mejor rendimiento, por lo que le ha recomendado que siga trabajando al máximo para recuperar esa condición que tenía de antaño con él en el banquillo de cara al tolosarra.