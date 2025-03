Ancelotti ha pedido a Florentino Pérez que lo venda o lo regale porque es un problema en el Real Madrid

Los minutos en el Real Madrid son muy caros y hay jugadores que no están contando con el protagonismo esperado. Carlo Ancelotti no es un fanático de las rotaciones y tampoco confía mucho en los futbolistas más jóvenes, ya que prefiere a gente con veteranía y experiencia sobre el terreno de juego. Por eso, una de las promesas del conjunto blanco está pasando una mala situación en el equipo.

Se trata de Arda Güler, el centrocampista turco que no está teniendo muchos minutos con el técnico italiano. De hecho, el entrenador le ha pedido a Florentino Pérez que, de cara al próximo mercado de verano, lo venda o lo regale porque se ha convertido en un problema en el Madrid y ya no tiene sitio en la plantilla del futuro. Sin embargo, tanto la dirección deportiva como el jugador solo se plantearían una cesión por él.

Ancelotti pide la salida de Arda Güler del Madrid

Los dirigentes blancos no quieren desprenderse definitivamente de Güler, a pesar de que Ancelotti lo quiere fuera, ya que creen que será importante en el futuro cuando el italiano ya no sea el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. A pesar de que no tienen relación, el presidente le habría pedido al centrocampista que aguantara un poco más hasta que el entrenador se fuera, algo que podría pasar el próximo verano.

Aun así, al turco se le está acabando la paciencia y la situación está llegando a un límite insostenible. Su entorno ya le ha metido en la cabeza que tiene mucha más calidad de la que puede demostrar sobre el campo, por lo que están convencidos de marcharse del Madrid si las cosas no cambian en los próximos meses, algo que Güler ya no descarta después de vivir lo que está viviendo ahora mismo.

Los blancos, dispuestos a una cesión

Por lo tanto, el Madrid estaría dispuesto a aceptar una cesión, siempre y cuando pudiera volver al Bernabéu al año siguiente. Saben que sería una irresponsabilidad traspasarlo, a pesar de que podrían guardarse una opción de recompra, y prefieren que madure y crezca como jugador en otro equipo si aquí no va a tener minutos. Y si puede ser, de la Liga española, para que termine de adaptarse.