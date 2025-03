Ha sido muy claro con Florentino Pérez y tiene decidido irse si Ancelotti sigue en el Real Madrid

Los minutos en el Real Madrid cuestan mucho de conseguir y más aún con Carlo Ancelotti siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico italiano del Real Madrid es muy claro a la hora de repartir el tiempo de juego con sus jugadores, y si no confía en uno de ellos, se quedará sin opciones de entrar al terreno de juego. Por eso, el entrenador está siendo muy criticado por la falta de rotaciones que está haciendo esta temporada.

En ese sentido, un futbolista ha ido a hablar con Florentino Pérez para comunicarle que si Ancelotti continúa en el Madrid el próximo curso, se irá a otro equipo, ya que no aguanta más el hecho de jugar pocos minutos y prefiere tener más continuidad en otra parte, a pesar de que le dolería mucho salir del conjunto blanco. Se trata de Brahim Díaz, uno de los centrocampistas de la entidad madrileña.

Brahim Díaz pedirá irse del Madrid si Ancelotti continúa

El internacional con Marruecos está harto de no saber cómo piensa el técnico italiano a la hora de hacer las alineaciones, ya que hay partidos donde puede jugar bastante y en otros que se queda en el banquillo sin tener ni un solo minuto, o entra al campo cuando el encuentro está a punto de finalizar. Además, tiene claro que en los enfrentamientos importantes no va a tener muchas oportunidades de salir al césped.

Incluso con algunas lesiones que ha sufrido el Madrid en la sala de máquinas, Brahim no ha acabado de asentarse en el once titular, algo que no le ha sentado nada bien. Ha hablado con Ancelotti sobre el asunto, pero el entrenador le ha dicho muchas veces que no puede darle minutos a todos los jugadores para que estén contentos, y que cada uno tiene su oportunidad cuando le toca.

El internacional con Marruecos tendrá muchas ofertas

Por eso, no es inviable que el internacional hispanomarroquí acabe pidiendo su salida el próximo verano si la situación no mejora de cara al final de la temporada. El centrocampista podría tener muchos pretendientes en el mercado por su calidad con el balón en los pies, por lo que el conjunto blanco, si decidiese venderlo, podría sacar una buena cantidad económica por su traspaso.