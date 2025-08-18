El Liverpool rechaza el intercambio y pide 40+10 millones a Florentino Pérez

El Real Madrid sigue muy atento a la ventana de transferencias veraniega por si saliera alguna oportunidad de mercado en los últimos días. De hecho, el conjunto blanco tiene puesto el foco en el Liverpool, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la dirección deportiva es la de intentar hacerse con uno de sus centrales, ya sea para este verano o para el año que viene.

Por eso, Florentino Pérez habría puesto la directa para que este jugador en cuestión pueda llegar ya al Santiago Bernabéu y habría propuesto un trueque al conjunto de Anfield, pero habría sido rechazado. El Madrid está muy interesado en Ibrahima Konaté, uno de los defensas del Liverpool cuyo futuro es una incógnita porque aún no ha aceptado renovar con el club inglés.

El Liverpool ha rechazado un trueque entre Konaté y Rodrygo

El Madrid lo habría aprovechado para intentar hacerse con sus servicios y habría puesto encima de la mesa un intercambio con Rodrygo Goes, otro de los futbolistas que no cuenta demasiado para Xabi Alonso. Los blancos le han abierto la puerta de salida y están intentando colocarlo en algún equipo europeo, pero de momento, no ha habido suerte en buscarle un nuevo destino.

El Liverpool había estado interesado en el brasileño, pero lo había descartado por las altas exigencias del Madrid y, también, por el alto suelto que había pedido el extremo para recalar en Anfield. A partir de ahí, y tras rechazar este posible trueque, los ingleses habrían pedido 40 millones de euros fijos más 10 en variables a los madrileños en caso de que dejaran salir a Konaté.

El Madrid no está dispuesto a pagar una cantidad muy alta por el francés

Sin embargo, el Madrid no está dispuesto a pagar esta cantidad por un jugador que acaba contrato en un año, y solo darían un máximo de 20 o 25 millones por él. Si finalmente no se llegara a un acuerdo, los blancos no tendrían ningún problema en esperar a que acabara su vínculo con el Liverpool y pudiera llegar gratis al Santiago Bernabéu la temporada que viene.