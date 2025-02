Ancelotti le ha pedido que se vaya por el bien del Real Madrid porque no volverá a jugar

El Real Madrid ya está trabajando para reforzar la plantilla de la próxima temporada y Carlo Ancelotti está teniendo un peso considerable en la toma de decisiones. A pesar de que el técnico italiano no tiene asegurada su continuidad en el banquillo del Santiago Bernabéu, es consultado y preguntado por los posibles objetivos en el mercado y también las bajas que debería hacer el equipo.

En ese sentido, el entrenador tiene claras las salidas que deberá haber en el Madrid de jugadores que no cuentan para él o que no han demostrado que tienen el nivel para jugar en el conjunto blanco. Uno de ellos es Jesús Vallejo, que acaba contrato a final de temporada y lo más probable es que no se le renueve su contrato, a pesar de que el defensa se lo ha pedido en múltiples ocasiones a Florentino Pérez.

Ancelotti le ha dicho a Vallejo que no seguirá en el Madrid

Ancelotti ya le ha comunicado al central que no volverá a jugar un minuto más con el Madrid y lo mejor para él y para su carrera es que se vaya a otro equipo. Aun así, al zaragozano le gustaría quedarse, aunque no jugara más y se quedara siempre en el banquillo, ya que sería más feliz, antes que irse a otro equipo. Sin embargo, su nivel es muy bajo y no cuenta nada para el italiano.

De hecho, Vallejo solo ha jugado poco más de 10 minutos esta temporada y su presencia en el terreno de juego casi le costó una victoria al conjunto blanco. No ha jugado ni los partidos más fáciles en la Copa del Rey y está completamente apartado de la disciplina de los encuentros. El míster ya avisó que prefería usar a jugadores del filial antes que a un futbolista que se le acaba el contrato a final del curso.

El zaragozano tiene otras opciones fuera del Madrid

Como lo más probable es que el central ya no continúe en el Madrid a partir del próximo año, el zaragozano tiene algunas opciones sobre la mesa, como volver al club de su vida, el Real Zaragoza, de donde salió para venir al Santiago Bernabéu, o el Granada, equipo donde estuvo cedido y tuvo un buen papel.