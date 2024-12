Ancelotti le tapa las vergüenzas fuera y dentro del Real Madrid

Endrick está atravesando su momento más complicado desde que es jugador del Real Madrid. El futbolista de 18 años, que llegó al club por 60 millones de euros, tiene cada vez menos participación, y la afición se pregunta qué es lo que está ocurriendo con él. Es que el brasileño empezó mostrando grandes actuaciones; incluso marcó un gol en el encuentro liguero ante el Real Betis, y gran parte de la prensa cuestionó al de Reggiolo por no darle más minutos dentro del campo de juego.

A pesar del pedido de Florentino Pérez, el italiano ya dejó en claro que, si no cambia su actitud, deberá irse a otro club para tener más oportunidades de mostrar todo su talento. Si bien es entendible que figuras como Mbappé, Vinícius, Rodrygo o Bellingham estén por delante de él, es llamativo que también haya sido superado por jugadores con menos protagonismo, como Brahim Díaz o Arda Güler. Esto podría explicarse por su falta de disciplina en los entrenamientos, un factor que claramente juega en su contra.

Ancelotti no lo quiere

El entrenador del Real Madrid no cuenta con Endrick porque entiende que no se esfuerza lo suficiente en los entrenamientos para cambiar la situación, por lo que no lo ve comprometido con los objetivos de la plantilla. Lo cierto es que Ancelotti no lo va a hacer jugar por el simple pedido de Florentino Pérez.

Por si esto fuera poco, tiene fama de chivato en el vestuario del Real Madrid, y, por eso, varios referentes de la plantilla se mantienen alejados de él. En reiteradas oportunidades trascendió que el joven de 18 años le cuenta todo lo que pasa en el vestuario a Florentino, porque cree que así podrá continuar por varios años en el club. Sin embargo, Ancelotti hace otra lectura de la situación, y si no cambia, su estadía en el merengue será muy breve.

El mercado del Real Madrid

Así las cosas, Ancelotti cree que, para esta parte de la temporada, será importante poder sumar un hombre de experiencia en defensa para tapar los huecos que dejaron las lesiones de Éder Militão y Dani Carvajal.

En los últimos encuentros, Aurélien Tchouaméni se puso el traje de bombero y compartió zaga central con Antonio Rüdiger, pero en varios pasajes quedó en evidencia que no siente esa posición. Quizás el regreso de David Alaba pueda solucionar ese problema, aunque es una incógnita cuál será su nivel después de estar marginado más de un año por lesión.