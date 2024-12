Mbappé rompe relaciones después de 6 meses en el Real Madrid

Kylian Mbappé llegó este pasado verano al Real Madrid como el fichaje estrella después de tantos años fracasando para conseguir su incorporación. El francés acabó aterrizando en el Santiago Bernabéu de una vez por todas con mucha ilusión por parte del club y del madridismo, pero los primeros meses del atacante en el conjunto blanco no han sido perfectos.

Al delantero le costó arrancar y recibió muchas críticas por su rendimiento, pero ahora está en su mejor momento de forma desde que vino al Madrid. Sin embargo, fuera del terreno de juego, la situación es otra, ya que tiene problemas en el vestuario con otra de las estrellas, Vinicius Jr., y la relación con el brasileño es nula por varias circunstancias que han afectado a los dos.

Mbappé no se habla con Vinicius

El francés solo lleva seis meses en el Madrid y ya no se lleva nada bien con el que era el futbolista más importante del conjunto blanco hasta la temporada pasada. Ahora, los dos batallan para ver quien es el líder, tanto dentro como fuera del campo. Vinicius no aguanta al atacante y no lo ve como un líder, ya que lleva muy poco tiempo de blanco para considerarse como tal.

Además, el brasileño cree que Florentino Pérez ha puesto a Mbappé por encima suyo, tanto en términos futbolísticos como económicos, ya que su llegada ha hecho que sea el francés el jugador que más está cobrando de la plantilla. Se han enfrentado en más de una ocasión tanto en el vestuario como en el terreno de juego y la situación empieza a llegar a un punto límite.

Problemas en el vestuario

Por otro lado, hay una rivalidad entre dos clanes entre futbolistas: el brasileño y el francés. El primero, liderado por Vinicius y acompañado por Éder Militão, Endrick y Rodrygo, mientras que el segundo ha surgido con la llegada este verano de Mbappé al Madrid y se le suman jugadores como Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni. Estos dos grupos están enfrentados y no se hablan.

Carlo Ancelotti y Florentino Pérez están intentando reconducir la dura situación, pero es complicado. Dani Carvajal, el capitán del equipo, ha intentado mediar junto a Jude Bellingham, pero no ha servido para mucho.