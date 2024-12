Ancelotti lo mete en la nevera por actos de indisciplina reiterados en el Real Madrid

Carlo Ancelotti decidió tomar medidas fuertes para salir de la crisis futbolística que está atravesando su equipo en este arranque de temporada. El italiano está harto de la actitud de los jugadores que le ponen mala cara ante cada una de sus decisiones y quiere recuperar la autoridad dentro del vestuario. Uno de los apuntados por el estratega es Endrick, el brasileño de 18 años que está cada vez más relegado en el fondo del banquillo.

Lo que ocurre es que el técnico de Reggiolo advierte que el jugador surgido del Palmeiras no se está entrenando al 100%, tal como lo exige el Real Madrid. Por esa razón, no ha sido titular a pesar de las lesiones de sus compatriotas Rodrygo Goes y Vinícius. De hecho, Endrick ni siquiera aprovechó la oportunidad que se presentó por el bajo nivel que mostraron Brahim Díaz y Arda Güler.

Ancelotti le exige más

Para el entrenador del Real Madrid, Endrick todavía no es consciente de que es futbolista del club más grande del mundo, y eso le juega en contra. Ya sea en un entrenamiento o en un partido por Copa del Rey, la actitud no es algo a negociar. Por eso, le exige más y quiere que vuelva a entrenarse al 100%, como hizo en los días posteriores a su llegada. El ejemplo que tiene para seguir es el de Lamine Yamal, quien, con solo 17 años, ya es uno de los líderes del FC Barcelona.

Aunque Endrick está en un proceso de adaptación, a esta altura se esperaba que tuviera más participación en el primer equipo. Cada vez que le consultan sobre esta situación en conferencia de prensa, Ancelotti omite hablar del tema para cuidar al futbolista, pero está en evidencia que lo que ocurre trasciende la lectura que haga de los partidos. El italiano cree que necesita comprometerse más con el equipo.

¿Sigue como DT?

Mientras tanto, Carletto trabaja para recuperar varios soldados, como Vinícius y Rodrygo, para el duelo trascendental por Champions League del próximo martes ante el Atalanta, el actual puntero de la Serie A. En caso de perder, prácticamente se quedará sin chances de pasar de ronda.