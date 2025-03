Ancelotti lo quiere fuera desde verano, pero Florentino Pérez se niega a dejarlo salir del Real Madrid

El Real Madrid dio un paso importante en la Champions en la ida de los octavos de final contra el Atleti (2-1). El héroe del partido fue Brahim Díaz, ya que gracias a su gran gol en la segunda parte, puso a los blancos por delante en el marcador y selló una victoria crucial de cara a sus aspiraciones en la máxima competición continental. El internacional con Marruecos demostró que merece más minutos, pero hay alguien que no está de acuerdo.

Carlo Ancelotti no ha sido muy aficionado del jugador, como se ha visto estas temporadas, en las que el centrocampista no ha tenido mucha participación con el técnico italiano en el banquillo. De hecho, el entrenador ya lo quiso fuera el pasado verano y le pidió a Florentino Pérez que lo echara, pero el presidente se negó a dejarlo salir y el tiempo le ha dado la razón, algo que ha dejado muy mal al míster.

Ancelotti quería fuera a Brahim desde hace tiempo, pero Florentino se negó a su salida

A pesar de la calidad que atesora en sus botas, Brahim ha tenido un papel secundario esta temporada bajo las órdenes de Ancelotti y solo ha podido salir al terreno de juego en las pocas rotaciones que ha ido haciendo el italiano a lo largo del curso. Sin embargo, ante el Atleti demostró que puede ser un jugador importante en los partidos más vitales de la campaña y que tendría que tener más oportunidades en el campo.

Por eso, Florentino quiso hablar con el internacional hispanomarroquí al término del encuentro contra el conjunto colchonero para pedirle perdón por su falta de minutos y que siga luchando para hacerse un hueco en el equipo. Después de su actuación, es posible que Ancelotti haya abierto los ojos y le dé más oportunidades, pero está por ver. En ese sentido, el presidente le ha pedido que espere hasta final de temporada.

El internacional con Marruecos esperará hasta final de temporada

La intención que tenía Brahim de cara al próximo verano era pedir su salida si la situación no cambiaba, pero si ve que va teniendo los minutos que se merece, lo más probable es que no se quiera marchar del Madrid. Aun así, no tomará una decisión hasta dentro de unos meses, cuando esté ya todo decidido y pueda pensar en su futuro.