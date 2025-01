Ancelotti lo tiene castigado por la vida que lleva fuera del Real Madrid

La planificación que está haciendo Carlo Ancelotti de la actual plantilla del Real Madrid está comportando muchas críticas para el italiano. Tanto desde dentro del club como aficionados del conjunto blanco creen que el entrenador no está dando oportunidades a jugadores que se merecen más minutos sobre el terreno de juego y la situación está llegando a un punto complicado.

Aun así, el técnico sigue confiando en su plan y no va a permitir que uno de los futbolistas más conflictivos del equipo tenga más participación en el campo hasta que no cambie su comportamiento y su vida tóxica. Se trata de Endrick, el joven de 18 años que aterrizó en el Santiago Bernabéu el pasado verano, y a pesar de su gran debut, no ha tenido mucho protagonismo sobre el terreno de juego en los primeros meses de temporada.

Ancelotti castiga a Endrick por su mala vida

Precisamente, Ancelotti ha castigado al brasileño por la mala vida que lleva fuera del Madrid. Debido a que no está teniendo minutos con la camiseta blanca, el atacante se ha descuidado y no está plenamente centrado en los entrenamientos. Sus suplencias eternas lo están despistando fuera del campo y eso no le ha gustado nada al técnico italiano, que ha decidido no darle más participación hasta que no cambie su forma de vivir.

El último partido de Endrick fue contra la modesta Deportiva Minera, de los dieciseisavos de Copa del Rey. Aunque jugó todo el encuentro, no marcó ningún gol y no dio ninguna asistencia, y se le vio muy impreciso y acelerado. El delantero se frustró mucho porque no le salían las cosas delante de la portería y sabía que estos eran los últimos minutos que podría disputar esta temporada.

Una cesión, la mejor opción

En un principio, Florentino Pérez era reacio a una cesión del brasileño, pero después de ver que Ancelotti sigue sin darle oportunidades sobre el terreno de juego, el presidente empieza a pensar que una cesión para el joven jugador sería lo mejor para sus intereses y para su carrera. El club preferiría que se fuera cedido a un equipo de la Liga para que continuara su adaptación en el fútbol español, pero la decisión final será de Endrick.