Florentino Pérez quiere cerrar el fichaje por 15 millones

El Real Madrid tiene clara la hoja de ruta de cara al mercado de fichajes. La defensa es una zona prioritaria a la hora de reforzar el equipo y la dirección deportiva ya está trabajando para intentar cerrar algunos de los objetivos que se ha puesto el club. Incluso, se quiere cerrar el primer fichaje en esta misma ventana de invierno, ya que es un jugador primordial para los intereses de los madrileños.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool que acaba contrato a final de temporada. Aunque podría aterrizar en el Santiago Bernabéu a coste cero el próximo verano, Florentino Pérez está dispuesto a pagar ahora, en enero, para que el futbolista se pueda incorporar al Madrid inmediatamente. Por eso, ha ofrecido 15 millones de euros a los ingleses por su fichaje.

Esa es la cifra que los blancos están dispuestos a pagar para adelantar la llegada del inglés. Desde los despachos se ha decidido hacer un esfuerzo por un jugador que podría llegar gratis al cabo de unos meses, pero se cree que sería una oportunidad de oro poder traerlo ahora a un precio reducido para reforzar de forma inmediata la plantilla actual e ir a por todos los títulos de esta temporada.

Precisamente, el Madrid ya puede negociar oficialmente con Alexander-Arnold y cerrar su incorporación como agente libre para el próximo curso, aunque la situación podría cambiar. De momento, el Liverpool no estaría dispuesto a desprenderse del lateral en enero, pero si antes del 3 de febrero, la fecha en la que cierra el mercado, ve imposible que su estrella renueve, podría acabar vendiéndolo para obtener un beneficio por su salida.

Si finalmente el conjunto de Anfield no accede, Florentino Pérez no subirá más su oferta y esperará hasta verano para poder cerrar oficialmente su fichaje. En el Madrid son optimistas de que el jugador acabe dando el "sí, quiero" y no haga caso a los cantos de sirena que le llegan desde Inglaterra para que renueve su contrato. Trent Alexander-Arnold quiere jugar en el Santiago Bernabéu, y si no es en enero, lo hará a partir del próximo curso.