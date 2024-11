Ancelotti no los utiliza y los hinchas se preocupan, el antecedente de Nico Paz

Los hinchas del Real Madrid todavía no salen de su asombro. El flojo nivel del equipo merengue desde la llegada de Kylian Mbappé y la derrota 0-4 ante el FC Barcelona a domicilio son algunos de los golpes que han puesto a Carlo Ancelotti en el centro de las críticas. Por si eso fuera poco, el italiano ahora es cuestionado por lo que está haciendo Nicolás Paz con la camiseta del Como de Italia.

El argentino se marchó en este mercado de pases al conjunto que dirige Cesc Fàbregas para buscar más minutos y rápidamente se convirtió en una de las figuras de la Serie A. Y eso, los hinchas no lo creen. Teniendo en cuenta ese antecedente, ahora temen que ocurra lo mismo con sus dos joyas: Arda Güler y Endrick.

¿Por qué Ancelotti no los utiliza?

Los hinchas todavía no salen de su asombro y no dejan de preguntarse por qué el técnico italiano no les da más minutos a Endrick y Güler. Lo llamativo de la historia es que Ancelotti decidió no mandarlos al campo de juego en partidos en los cuales el Real Madrid no estaba ofreciendo una buena imagen o, incluso, después de una larga seguidilla de encuentros. Lo cierto es que, a diferencia de la afición, el DT no los ve listos para cargar con tamaña responsabilidad.

En el caso del futbolista que llegó del Palmeiras, solo tuvo una titularidad en esta temporada (ante el Lille por Champions League) y fue luego de marcar sus primeros goles como futbolista blanco. Desde el encuentro ante el club de la Ligue 1, Endrick no volvió al once titular y lleva cuatro encuentros consecutivos en los cuales se queda en el banco y no ingresa.

¿Y Güler?

En el caso del turco, hay que mencionar que tuvo más participación. En lo que va de la temporada, disputó 292 minutos distribuidos en 11 encuentros. “Tiene competencia y no es sencillo buscarle espacio en el once”, había explicado Ancelotti en conferencia de prensa cuando le consultaron por la situación de Güler dentro de la plantilla.

Para el diario AS, la respuesta del italiano fue una invitación a seguir los pasos de Nico Paz. Quizás así, el turco pueda demostrar todo lo bueno que hizo con su selección en la Euro 2024.