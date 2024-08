Ancelotti da el OK y una joya de la cantera del Madrid se une al proyecto de Cesc Fabregas

El talentoso volante argentino Nicolás Paz tiene decidido dejar Real Madrid esta temporada para tener más minutos dentro del campo de juego. En ese marco, tres clubes se disputan al joven canterano de la Casa Blanca que quedó muy relegado en la consideración de Carlo Ancelotti.

Según reportó Fabrizio Romano, el nombre de Paz sonó fuerte en las oficinas del Girona, Alavés y el Como de la Serie A de Italia, equipo que dirige técnicamente el español Cesc Fabregas.

La intención de Florentino Pérez es no poner trabas en la negociación aunque se mantendrá firme en una sola condición: una cláusula de recompra para mantener el control de Paz.

Es importante señalar que el Como acaba de ascender recientemente a la Serie A y está llevando adelante un ambicioso proyecto. En el actual mercado de pase, fichó al guardameta del Olympique de Marsella, Pau Lopez, y al ex defensor del Real Madrid, Raphael Varane.

