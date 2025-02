Ancelotti pide a Florentino Pérez su cabeza para seguir en el Real Madrid

El Real Madrid aplastó al Manchester City por 3-1 en el partido de vuelta por los dieciseisavos de final de la Champions League. La gran actuación de Kylian Mbappé puso en evidencia que Carlo Ancelotti estaba en lo cierto al colocar al francés como centrodelantero. Ahora que dejó atrás la crisis futbolística que casi termina con su salida del banquillo, el italiano quiere hacer algunos cambios en la plantilla para lo que resta de la temporada.

Para gran parte de la afición y de la prensa, no pasó por alto el hecho de que Endrick recién ingresó al campo de juego en el minuto 90, cuando la historia ya estaba sentenciada. La realidad es que el italiano no lo ve 100% concentrado para estar en la plantilla del Real Madrid y en varias oportunidades se lo ha manifestado. Aunque es un mimado de Florentino Pérez, si no cambia de actitud, Ancelotti no tendrá otra opción que dejarlo en el fondo del banquillo.

La joya del Real Madrid

El brasileño de 18 años llegó procedente del Palmeiras en el mercado de verano de 2024 y, en sus primeros partidos, tuvo apariciones importantes, incluyendo un gol histórico ante el Real Betis. Además, en la eliminatoria por Copa del Rey ante el Celta de Vigo fue clave para anotar el tanto que permitió avanzar de fase.

Aunque la afición exige que tenga más minutos, Ancelotti argumenta que todavía no tiene el nivel para ganarle el lugar a futbolistas como Vinícius, Mbappé, Rodrygo y Bellingham. Sin embargo, lo que llama la atención es que esté por detrás de Brahim Díaz y Arda Güler.

Quiere quedarse

Aunque surgieron algunos rumores de que Endrick le habría pedido a Florentino Pérez que lo dejara regresar por seis meses al Palmeiras, la realidad es que el brasileño seguirá siendo parte de la plantilla hasta el final de la temporada. En el club merengue comparan su situación con la que atravesó Vini en la última etapa de Zidane como entrenador.

Hoy, el extremo izquierdo es el mejor futbolista de la plantilla del Real Madrid. Endrick debe mirar ese ejemplo para seguir luchando y no bajar los brazos.