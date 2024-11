Ancelotti pierde los nervios con 2 jugadores del Real Madrid

Carlo Ancelotti terminó muy enfadado el partido del Real Madrid contra el Milan, un equipo claramente inferior a los blancos que hizo lo que quiso en el Santiago Bernabéu, sacando los colores a un Madrid que va a la deriva. Y el italiano estaba especialmente enfadado con 2 jugadores, a los que no dudo en señalar.

El primero fue Aurilién Tchouaméni, que está firmando un inicio de temporada muy deficiente, hasta el punto de que ayer fue silbado por el público del Santiago Bernabéu. El segundo fue Fede Valverde, que es una sombra del que ha brillado con luz propia en las últimas temporadas.

Ancelotti señala a Tchouaméni en el descanso

Tchouaméni fue el principal señalado por Ancelotti, que no dudó en dejar al francés en el banquillo en el descanso. "Anímicamente, no es un problema individual, es colectivo, no lo estamos haciendo bien y no estamos bien, hay que intentar ganar el próximo partido", se limitó a afirmar Ancelotti, que no dio más explicaciones del motivo por el cual Tchouaméni fue sustituido en el descanso.

Ya hace tiempo que en el Real Madrid se pone en duda el nivel del francés, que ha bajado su rendimiento desde que no está Kroos. Ahora, Tchouaméni debe participar en la salida de balón, lo que le está dejando en evidencia, ya que no tiene la calidad de un jugador que costó 80 millones de euros.

Ancelotti critica el partido de Valverde: "No estaba dando su 100%"

Más preocupante es el caso de Valverde, que está en un nivel muy bajo. "Fede no estaba dando su 100%, ha tenido un problema de espalda pero ayer entrenó bien... pero creo que ha tenido problemas en la primera parte", alertó Ancelotti, un mensaje muy duro que no ha gustado al entorno del jugador, hasta el punto de que Mina Bonino, su mujer, criticó en las redes sociales la decisión del entrenador italiano.

"No estaba a su mejor nivel físico y por eso lo he cambiado". añadió Ancelotti al ser preguntado por la opinión de la mujer de Fede Valverde. "Donde mejor juega Fede es de pivote... Jajaja cuando van a entender de una p*** vez que Fede no es extremo?", había escrito Bonino. A Ancelotti se le multiplican los problemas.