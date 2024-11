Tchouameni empieza a ser un problema en el vestuario del Real Madrid

La situación de Aurelien Tchouameni en el Real Madrid empieza a ser muy complicada. Los rumores que sitúan al francés fuera del conjunto blanco y su pésimo rendimiento están poniendo muy difícil la relación entre todas las partes. De hecho, los dirigentes del club madrileño ya han puesto al jugador en el mercado y esperan traspasarlo en el próximo mercado de fichajes para sacar un pellizco económico a su marcha.

Lo que más preocupa es la dirección que está tomando el asunto en el vestuario de Chamartín. Tchouameni está muy molesto con todo lo que está sucediendo y sus compañeros lo están notando. Eso no hace más que empeorar su juego en el campo y Carlo Ancelotti no tiene más remedio que dejarle en el banquillo. Florentino Pérez ya ha empezado a moverse para encontrarle un nuevo equipo al francés.

Los posibles destinos de Tchouameni

Parece claro que Tchouameni no va a quedarse una temporada más en el Santiago Bernabéu y ya van saliendo los posibles destinos que tendría el mediocampista. En Europa, tanto el PSG como el Liverpool estarían interesados en sus servicios. Sin embargo, el jugador habría rechazado un intercambio con el conjunto inglés y habría presentado él mismo una oferta del conjunto francés de 60 millones de euros para poder volver a casa.

Esta cantidad económica sería un buen recaudo para las arcas financieras del Madrid, pero no serviría para amortizar el fichaje del joven futbolista, ya que este aterrizó en el conjunto blanco por más de 80 millones de euros, procedente del Mónaco. Por lo tanto, Florentino Pérez sabe que va a perder dinero con la venta de Tchouameni, pero no tiene más remedio viendo el nivel del francés y los problemas que está causando en el vestuario.

Enfadado con su cambio de posición

Por otra parte, Tchouameni también está disgustado con el cambio de posición que ha tenido que sufrir. Carlo Ancelotti lo ha colocado últimamente en la zona defensiva, como central, debido a las bajas que ha tenido el Madrid. Esa no es su posición natural y el jugador no se ha sentido nada a gusto jugando tan atrasado y teniendo que parar a los atacantes rivales. Prefiere dirigir el juego desde el medio del campo y no lo puede hacer con comodidad.