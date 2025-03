Ancelotti se ha llevado un serio correctivo por cambiar a Mbappé

Carlo Ancelotti está recibiendo muchas críticas esta temporada. El entrenador del Real Madrid está siendo cuestionado por la falta de juego del equipo en algunos partidos, por la falta de rotaciones, especialmente de los jugadores más jóvenes, y por sus polémicos cambios de futbolistas importantes. Precisamente, este último punto ha hecho que se llevara un serio correctivo de instancias superiores.

El conjunto blanco ha perdido muelle en la Liga y, ahora mismo, se encuentra en la tercera posición después de que cayera en el campo del Real Betis (2-1). En ese encuentro, el técnico italiano realizó un cambio sin precedentes, con el marcador ya en contra y con la necesidad imperial de marcar para, al menos, rascar un empate en el Benito Villamarín. A falta de 15 minutos para el final, Ancelotti sentó a Mbappé.

En el Madrid nadie entendió que Ancelotti cambiara a Mbappé cuando se necesitaba remontar

Esta acción fue cuestionada por muchos, incluido Florentino Pérez, que no entendió el porqué de la sustitución y le preguntó directamente al entrenador acerca de ello, pero no obtuvo una respuesta clara. El hecho de retirar a su principal referente ofensivo cuando más lo necesitaba el equipo, ya que buscaba igualar el marcador y mantener sus opciones de ganar la Liga, hizo que en el club se plantearan muchas cosas.

Esta decisión de Ancelotti ha sido una más de varias que ha hecho el míster esta temporada, por lo que el presidente está empezando a perder la paciencia y la relación entre ambos podría empezar a deteriorarse. Además, la presión sobre el técnico sigue aumentando partido a partido, y no le dejarán escapar una, ya que su futuro está en entredicho. Si no gana títulos este año, no continuará.

El técnico italiano, en el punto de mira

El italiano se encuentra en el punto de mira por las recientes decisiones tácticas que ha realizado y que han generado tensiones en el Madrid. En el vestuario tampoco acaban de entender algunos cambios que hace el entrenador, especialmente en los momentos más delicados de los partidos, por lo que el desempeño del equipo en los próximos encuentros clave será importante para definir el futuro de Ancelotti.