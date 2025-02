Vinícius prácticamente no se habla con cuatro jugadores del Real Madrid

Carlo Ancelotti está preocupado por una situación que podría echar por la borda la temporada del Real Madrid. Lo que ocurre es que Vinícius Júnior ya no se habla con cuatro jugadores de la plantilla por cuestiones personales, y el italiano teme que esas disputas se trasladen al campo de juego. El brasileño es el mejor futbolista del equipo, pero no se siente cómodo desde la llegada de Kylian Mbappé.

El problema principal radica en que, desde ahora, el atacante extremo ya no es la estrella excluyente del Real Madrid. Un ejemplo que ilustra esto es lo que ocurrió en la eliminatoria ante el Manchester City: el francés se despachó con un triplete y fue la tapa de todos los medios deportivos. Otra cuestión que Vinícius no acepta es que el ex PSG sea el mejor pago del equipo, cuando él es el ganador del premio The Best de la FIFA. A estos cortocircuitos con Mbappé, se suma el hecho de que tampoco se habla con otros tres compañeros que salieron en defensa del francés.

Hay sospechas

La directiva del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, está al tanto del enojo de Vinícius y de las actitudes que está teniendo con sus cuatro compañeros. Además de Mbappé, en ese grupo aparecen Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Para la mesa chica que comanda el máximo dirigente merengue, Vini está haciendo todo lo posible para forzar su salida del club. Por otro lado, tiene ofertas importantes, como la del Manchester United o la del Al Ahli de la Saudi Pro League. Su contrato vence en junio de 2027 y su cláusula de salida es de 1.000 millones de euros, una cifra impagable, por lo que entienden que ha tomado esta postura.

No se va del Real Madrid

Ancelotti fue consultado sobre la posible salida de Vinícius y fue contundente: “Estoy cansado de este tema, sí. ¿Me preocupa? No. Lo veo feliz y nosotros estamos contentos con él”.

Además, aseguró: “Veo al Vini de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y está muy motivado”.