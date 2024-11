Ancelotti tiene opositores de peso en el vestuario del Real Madrid que presionan para hacer efectiva su salida

Carlo Ancelotti no está teniendo la mejor temporada posible en el Real Madrid. El inicio del club blanco ha sido bastante irregular y algunas derrotas en Liga y Champions han afectado al equipo. Además, el pobre juego en el campo y algunas decisiones tácticas del técnico italiano lo han puesto en el punto de mira en repetidas ocasiones e, incluso, ha provocado el enfado de algunos de sus jugadores.

De hecho, algunos futbolistas del vestuario no están nada contentos con lo que está haciendo su entrenador y estarían presionando para echarlo del banquillo del Santiago Bernabéu. Jugadores como Endrick o Arda Güler, que no están contando mucho para Ancelotti, o incluso una de las grandes estrellas como Kylian Mbappé estarían intentando un cambio de entrenador porque las cosas no van bien.

Endrick y Güler, muy enfadados

Tanto el brasileño como el turco están muy enfadados con el trato que están recibiendo del italiano. No están teniendo minutos en el terreno de juego y no entienden por qué, ya que su rendimiento en los entrenamientos está siendo ejemplar y en algunos partidos se ha demostrado que el Madrid los necesita. Especialmente a Endrick cuando hay que remontar algún enfrentamiento.

Además, Güler está teniendo más minutos con su selección, Turquía, que de blanco, y ahí está demostrando la clase que tiene y toda la magia que puede hacer con un balón en los pies. Por eso, tanto el turco como los aficionados del Madrid no entienden que Ancelotti no dé minutos a un jugador que puede ser diferencial en el campo, y más en un momento en el que el conjunto madrileño necesita creatividad en el terreno de juego.

Mbappé quiere a Zidane

Por otra parte, a Mbappé le gustaría mucho que el nuevo entrenador del Madrid fuera Zinedine Zidane. El técnico francés ha sido el ídolo de la infancia del jugador y sería un sueño para él que lo entrenara en el conjunto blanco. El atacante ya se lo ha comunicado a Florentino Pérez y está por ver si Zidane volverá al banquillo del Bernabéu para una tercera etapa o se escogerá a otro inquilino.