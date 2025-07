Ancelotti y Rodrygo han hablado en las últimas 24 horas

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid es una incógnita. Xabi Alonso no cuenta con él y Florentino Pérez está intentando quitárselo de encima, a pesar de que pide un precio muy alto para traspasar al jugador. El brasileño quiere jugar, por lo que habría aceptado marcharse del conjunto blanco siempre y cuando pueda ir a un equipo competitivo y donde sea importante.

En ese sentido, su anterior entrenador en el Madrid, Carlo Ancelotti, ha querido hablar con él respecto a su futuro y su continuidad en la entidad madrileña. El italiano y el futbolista han tenido una gran relación durante toda la etapa del técnico en el conjunto blanco, ya que Rodrygo lo veía incluso como un padre y confiaba mucho en su palabra. Por eso, Ancelotti lo ha querido tranquilizar.

Carlo Ancelotti ha hablado con Rodrygo respecto a su futuro en el Madrid

El actual seleccionador de Brasil le habría llamado para comunicarle de manera contundente que irá al Mundial de Estados Unidos del año que viene, juegue o no regularmente con el Madrid. El italiano confía mucho en él, a pesar de que no pueda tener muchos minutos con la camiseta blanca, y considera que no necesita estar en otro equipo para brillar de verdad y ser llamado al Mundial.

Rodrygo tenía entre ceja y ceja poder acudir a la cita mundialista sin ningún tipo de problema y por eso había aceptado irse del Madrid, sabiendo que, con la falta de minutos, era posible que Ancelotti no lo incluyera en la convocatoria. Sin embargo, esta llamada del seleccionador ha cambiado por completo la perspectiva del jugador y ya no está tan claro que esté buscando una salida inmediata.

El brasileño había aceptado marcharse del conjunto blanco

Aun así, en el Madrid siguen confiando en que el brasileño se marchará del conjunto blanco más pronto que tarde. Xabi Alonso no cuenta con él y le ha dejado claro que no será titular habitual. Por lo tanto, si se queda, vivirá constantemente en el banquillo y solo podrá tener algunos minutos en las segundas partes, un escenario que Rodrygo espera poder cambiar si acaba quedándose.