Rodrygo, el problema va a más, tres equipos retiran la oferta al Real Madrid

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid es una incógnita. Xabi Alonso no cuenta con él y el jugador ha aceptado marcharse del conjunto blanco, pero las ofertas no llegan a los despachos del Santiago Bernabéu y su situación empieza a ser un auténtico problema. Más aún si varios equipos se han bajado de la carrera para hacerse con los servicios del extremo en los últimos días.

De hecho, hasta tres clubes habrían retirado las primeras ofertas que habían hecho al Madrid para tentar a la entidad madrileña en el caso de un traspaso de Rodrygo. El Arsenal, el Chelsea y el Liverpool, tres conjuntos de la Premier League que ya habían preguntado por el brasileño, tienen otras prioridades en el mercado o ya han llenado la posición que ocuparía el atacante.

Tres equipos de la Premier League han retirado su oferta al Madrid por Rodrygo

El extremo se le estarían cerrando todas las puertas de los grandes equipos de Inglaterra, ya que no están dispuestos a invertir lo que estaría pidiendo el Madrid por su venta, una cantidad aproximada de 90 millones de euros, y tampoco las exigencias que estarían pidiendo los representantes del jugador en el concepto de salario en el nuevo contrato de Rodrygo con su nuevo club.

Por lo tanto, y después de los últimos movimientos en el mercado, al brasileño solo le quedaría un conjunto de la Premier League, que es el Tottenham. De hecho, los 'Spurs' han sido el último equipo que se ha interesado en el futbolista y quieren reforzar la plantilla tras conseguir clasificarse para la próxima UEFA Champions League, por lo que Rodrygo podría ser su nueva estrella.

El Tottenham, el único destino que podría tener el brasileño para salir del club blanco

Además, la entidad inglesa dispone de mucho dinero después de la llegada de nuevos inversores y su propietario, Daniel Levy, ya ha hecho algunos negocios con el Madrid. El Tottenham ya ha pedido permiso al club blanco para negociar las posibles condiciones que tendría Rodrygo y, a partir de ahí, ambos clube se sentarían en la mesa para hablar sobre las cantidades del traspaso.