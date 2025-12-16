Ancelotti y Zidane tenían razón, no tiene nivel para el Real Madrid, pero Xabi Alonso todavía no se da cuenta
Un jugador del Madrid que fue señalado por otros entrenadores sigue jugando con el tolosarra
Xabi Alonso está viviendo una situación muy complicada en el Real Madrid, teniendo en cuenta que está siendo muy cuestionado por la crisis de resultados del equipo y, además, el juego no está siendo nada bueno. Aun así, el tolosarra también está siendo señalado por algunas de sus decisiones y, en especial, una de ellas también tiene que ver con los antiguos entrenadores.
Un jugador del conjunto blanco que fue señalado por otros técnicos, como Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, sigue jugando con Alonso, algo que no se acaba de entender. Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que tiene el Madrid y que, a día de hoy, sigue teniendo minutos con el vasco, a pesar de que anteriores entrenadores ya aseguraron que no tenía el nivel.
Xabi Alonso no se da cuenta de que Dani Ceballos no es una estrella en el Madrid
El andaluz no es una estrella, pero Alonso lo sigue reteniendo en el Madrid cuando el pasado verano, estuvo a punto de salir. Aun así, y a última hora, el futbolista rechazó la posibilidad de irse al Olympique de Marsella, por lo que se quedó en el conjunto blanco, algo que celebró el vasco, que no quería que el centrocampista se marchara, a pesar de que no iba a aportar mucho.
Ceballos está teniendo un protagonismo muy irregular, ya que tiene minutos en varios partidos seguidos y, después, se pasa tres consecutivos en el banquillo. Alonso le está intentando dar oportunidades para que acabe de explotar sus facetas en la medular, pero de momento, no ha tenido éxito y el sevillano está siendo claramente cuestionado siempre que juega algunos minutos.
El rendimiento del centrocampista está siendo muy cuestionable
Aun así, parece complicado que el jugador pueda acabar quedándose después de esta temporada, ya que la intención que tiene la dirección deportiva es venderlo el próximo verano. Teniendo en cuenta que su contrato acaba en 2027 y no se le renovará, el Madrid intentará sacárselo de encima para, al menos, conseguir algo de dinero por su salida, algo que ya se intentó el pasado verano sin éxito.