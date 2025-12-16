Arbeloa llega para limpiar el vestuario del Real Madrid de egos con dos nombres que irán directos al banquillo

Con Xabi Alonso en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid, las últimas informaciones apuntan a que Álvaro Arbeloa, actual técnico del Castilla, sería el elegido por parte de Florentino Pérez para tomar las riendas del equipo en caso de una destitución del tolosarra. Por eso, el de Salamanca ya estaría planificando la plantilla del conjunto blanco para realizar una limpieza.

En ese sentido, el nuevo técnico estaría dispuesto a sentar a Vinicius y a Jude Bellingham para limpiar el vestuario del Madrid de egos, teniendo en cuenta que tanto el brasileño como el inglés son dos de los jugadores más tóxicos que están intentando provocar la salida del actual entrenador. Y ahí, Arbeloa no quiere que la plantilla se crea capaz de poder hacer esto con él.

Álvaro Arbeloa querría hacer una limpieza de egos en el vestuario del Madrid

Además, el actual entrenador del Castilla también cree que el extremo y el centrocampista necesitan un correctivo serio por su actitud y también por su nivel, ya que su rendimiento a lo largo de la temporada no ha sido el mejor o, al menos, lo que se espera de ellos, por lo que piensa que unos días en el banquillo serían clave para que reflexionen sobre lo que están haciendo.

Aun así, está por ver si, finalmente, Arbeloa sería capaz de realizar estas medidas, ya que sin duda serían un auténtico terremoto en el vestuario del Madrid, algo que Alonso ya provocó en su momento y, a día de hoy, le ha salido muy mal. De hecho, no se descarta que incluso Florentino Pérez entrase en escena para evitar que el actual técnico del Castilla realizara algo así.

El actual entrenador del Castilla sería el elegido por parte de Florentino Pérez

Las próximas semanas serán clave para la continuidad del tolosarra en el banquillo del Madrid, por lo que cualquier tropiezo que sufra el conjunto blanco en los siguientes encuentros podría provocar su destitución y, por ende, la llegada de Arbeloa como nuevo entrenador del equipo, algo que sería sorprendente, teniendo en cuenta que el vasco llegó hace solo unos meses al club.