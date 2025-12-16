Bellingham y Arda Güler no hablan nada bien de Mastantuono

Franco Mastantuono fue una de las incorporaciones que más ilusión transmitió por parte de la afición del Real Madrid y del mismo club, ya que llegaba un joven con mucha proyección al Santiago Bernabéu. Sin embargo, y después de un inicio de temporada donde lo jugó prácticamente todo, ahora la situación es otra completamente y algunos jugadores le están señalando.

De hecho, dentro del vestuario, el argentino ya no está bien visto por gran parte de la plantilla, entre ellos Jude Bellingham y Arda Güler, que no hablan nada bien de él. Mastantuono ha pasado de ser titular indiscutible con Xabi Alonso a estar completamente relegado en el banquillo, lo que ha comportado que no esté llevando nada bien su suplencia en los últimos partidos.

Bellingham y Güler no entienden las quejas de Mastantuono

En los últimos cinco encuentros que ha disputado el Madrid, el argentino solo ha jugado dos minutos, que fueron en el choque contra el Alavés en Mendizorroza, quedándose en el banquillo sin tener opciones de jugar en los otros cuatro. Por eso, el delantero no entiende el porqué de este derrumbe que ha sufrido bajo las órdenes del tolosarra acerca de sus oportunidades.

Es verdad que Mastantuono ha estado lesionado algunas semanas sufriendo de pubalgia, una lesión que es muy seria y que ya ha afectado a otras estrellas de la Liga. Por eso, Alonso cree que el jugador aún no está al 100% físicamente y, además, ha perdido parte de su confianza después de que el futbolista no se la haya devuelto con todos los minutos que disputó en los primeros meses del curso.

El argentino no está llevando nada bien la suplencia

El retorno de Bellingham provocó que Mastantuono no viese tantos minutos, ya que el inglés ocupó su sitio en el once titular, a pesar de que no comparten la misma posición. Por eso, y tras las quejas del joven argentino, tanto el británico como Güler no lo ven bien, ya que creen que no puede quejarse, teniendo en cuenta que tan solo lleva unos meses en la disciplina blanca, cuando llegó el pasado agosto al Madrid.