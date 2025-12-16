Xabi Alonso cree que cuatro jugadores del Real Madrid lo quieren fuera

Xabi Alonso está viviendo una situación límite en el banquillo del Real Madrid. Cualquier próximo tropiezo del conjunto blanco podría ser el fin del tolosarra como entrenador, por lo que cada partido será mirado con lupa por parte de la directiva. Aun así, el técnico cree que cuatro jugadores del vestuario lo quieren fuera después de haber visto su rendimiento en el terreno de juego.

Se trata de Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde y Endrick, cuatro futbolistas que no están nada de acuerdo con Alonso, ya sea por la situación que están viviendo ellos dentro del club o por las decisiones que ha ido tomando el vasco a lo largo de los primeros meses de la temporada. Por eso, el entrenador cree que estos cuatro jugadores le están haciendo la cama de manera clara.

Xabi Alonso cree que algunos jugadores del Madrid le están haciendo la cama

Especialmente, los tres primeros, que son pesos pesados dentro del vestuario. El brasileño no tiene ningún tipo de relación con Alonso desde los primeros días del técnico en el banquillo del Madrid por diferentes rifirrafes que ha habido entre ambos y algo similar ocurre con el uruguayo, especialmente tras su negación a jugar de lateral derecho y las críticas del técnico por ello.

El inglés no acaba de estar cómodo con el tolosarra por como le ha colocado en el terreno de juego y, además, por algunas de sus indicaciones, lo que está afectando seriamente a su rendimiento en el campo, aunque el jugador en sí también está recibiendo críticas. Por otra parte, lo de Endrick es simplemente porque no tiene la confianza de Alonso y no está jugando nada.

El técnico tolosarra se encuentra en la cuerda floja como técnico del conjunto blanco

El entrenador cree que todos estos jugadores le están haciendo la cama, algo preocupante, teniendo en cuenta que tres de ellos son de los más importantes dentro de la plantilla. Aun así, él seguirá trabajando hasta el final mientras el cargo de técnico del Madrid siga siendo suyo, algo que podría cambiar en las próximas semanas si los blancos sufren un nuevo descalabro en los siguientes partidos.