Arda Güler entra en la operación que trae a la estrella de 110 millones al Real Madrid

Arda Güler se ha consagrado esta temporada como una de las estrellas del Real Madrid, aprovechando la confianza que le ha dado Xabi Alonso desde el inicio de curso. Sin embargo, el rendimiento del turco ha ido de más a menos y está empezando a ser más señalado y cuestionado, lo que ha provocado que el tolosarra le haya arrebatado la titularidad en más de un partido.

Además, el centrocampista podría acabar entrando en la operación que traería a una estrella al conjunto blanco. Se trata de Florian Wirtz, jugador del Liverpool que no está teniendo una buena temporada como se esperaba de él. Por eso, el Madrid sigue interesado en el alemán y está dispuesto a poner encima de la mesa 110 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Arda Güler podría entrar en la operación de Florian Wirtz para que llegue al Madrid

Si llegase Wirtz, Güler no tendría sitio en el once titular, por lo que podría entrar en la operación con el club de Anfield para rebajar la cantidad económica o se le podría vender a otro equipo para recaudar parte de la cuantía que se le ofrecería al Liverpool. Alonso ya pidió el fichaje del futbolista del Liverpool cuando llegó al Santiago Bernabéu a principios de verano y ha seguido insistiendo.

Aun así, parece complicado que el Liverpool deje salir a una de sus estrellas tan solo una temporada después de llegar al club, a pesar de que su nivel esté siendo más bajo de lo esperado y el jugador esté recibiendo muchas críticas. Wirtz está lejos de tener el rendimiento que tenía en el Bayer Leverkusen de Alonso y que lo convirtió en uno de los futbolistas más prometedores de Europa.

El turco no tendría sitio en el once con la llegada del alemán

Güler ha perdido mucho protagonismo en las últimas semanas, habiendo perdido mucha confianza por parte del entrenador, y a partir del próximo verano, su continuidad en el Madrid podría peligrar si el conjunto blanco consigue realizar el fichaje de una estrella, como el de Wirtz. A partir de ahí, el turco podría acabar entrando en la operación por el alemán o ser vendido a otro equipo.