Arda Güler amenaza con salir del Real Madrid antes del 31 de agosto

Arda Güler ha recuperado la sonrisa y la ilusión con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. El tolosarra le ha dado galones al turco para que sea el encargado de dirigir al equipo desde el centro del campo, otorgándole la titularidad en prácticamente todos los partidos desde que se puso a las órdenes del conjunto blanco. Sin embargo, la situación podría cambiar.

Aunque se haya convertido en alguien indispensable para el técnico, el fichaje de un jugador durante este mercado de fichajes veraniego que ilusiona mucho, tanto al club como al madridismo, podría provocar que Güler volviera al ostracismo. Por eso, el jugador habría amenazado con salir del Madrid antes del 31 de agosto si se acaban cumpliendo estos pronósticos terribles.

Arda Güler teme que Mastantuono le quite el puesto en el once

El problema en cuestión es la llegada de Franco Mastantuono, el joven argentino que despierta mucha ilusión en el Madrid. A pesar de que hace pocos días que ha aterrizado en la capital española y ha sido presentado, Alonso ya estaría buscándole un sitio para él en el once, y uno de los sacrificados para que el argentino entrase podría ser el mismo Güler, algo que no gusta nada al turco.

El centrocampista no quiere vivir otro año como el anterior, donde le prometieron que sería muy importante y, al final, acabó relegado al banquillo de manera constante. Aun así, para que Mastantuono juegue, Güler será una de las competencias más directas en casi todos los casos, teniendo en cuenta los intocables que hay en el once del tolosarra, ya sea en la medular o en el ataque.

El turco no quiere repetir lo mismo de la temporada pasada

Güler confía en continuar siendo una pieza clave para Alonso durante toda la temporada y triunfar en el Madrid, pero no quiere repetir la mala experiencia que pasó el curso pasado y que le obligó a buscar ayuda psicológica. Por lo tanto, el turco espera que el argentino no le robe un sitio en el once o, al menos, que no le arrebate los minutos que desea tener esta campaña con asiduidad.