Arda Güler, contra Xabi Alonso, hubo bronca y de las gordas en Girona

El Real Madrid solo pudo sacar un punto en su visita en Montilivi en el partido contra el Girona, lo que provocó que aumentara la crisis de resultados de los blancos, ya que solo han ganado un encuentro de los últimos seis en todas las competiciones. Uno de los señalados en el duelo contra el elenco catalán fue Arda Güler, ya que fue sustituido al descanso por Xabi Alonso.

El turco dio una de sus peores versiones en mucho tiempo sobre el césped de Montilivi. Estuvo totalmente perdido, lo que provocó que el tolosarra lo tuviera que sustituir en la media parte después de que perdiera hasta cuatro balones y desesperara a su entrenador en las tareas de presión. Por eso, Alonso decidió dar entrada a Eduardo Camavinga para intentar ganar más músculo en la medular.

En el descanso y después del choque, en el vestuario se vivió tensión entre Güler y Alonso, ya que el centrocampista no entendió su cambio después de tan solo 45 minutos, a pesar de que su rendimiento en el campo estaba siendo pésimo. El turco ha estado muy agradecido con el vasco porque gracias a él se ha consagrado en el Madrid esta temporada, pero la relación podría empezar a quebrarse.

Sin embargo, lo que ha provocado un bajón considerable de nivel de Güler ha sido el retorno de Jude Bellingham. La vuelta del inglés al centro del campo no ha sido beneficiosa para el joven, ya que es un jugador que necesita estar cerca del área, teniendo en cuenta que se ha demostrado que no es un creador de juego como lo eran Toni Kroos o Luka Modric y como Alonso quiere que lo sea.

Por lo tanto, está por ver si el turco podrá recuperar su mejor versión, una de la cual el Madrid se ha beneficiado mucho esta temporada y, en especial, Kylian Mbappé, ya que ha sido la pareja ideal para los blancos en los primeros meses del curso, pero ha ido decayendo con este bajón que ha pegado el joven centrocampista.