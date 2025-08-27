Arda Güler no le habla, ni Huijsen le ríe las gracias, está aislado, no lo traga prácticamente nadie

Arda Güler y Dean Huijsen se han convertido en dos piezas indiscutibles en el Real Madrid desde el aterrizaje de Xabi Alonso en el banquillo. El tolosarra les ha dado galones a los dos jóvenes, tanto en el centro del campo como en la defensa, ya que su rendimiento está siendo bastante decente. Por eso, ya actúan incluso como veteranos dentro del vestuario del conjunto blanco.

En ese sentido, el turco y el internacional español habrían dejado de tener trato con una de las estrellas del equipo que está en el punto de mira. Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más importantes de la plantilla, pero que sus constantes situaciones polémicas han provocado que el brasileño empiece a estar más aislado que nunca entre sus compañeros, ya que están hartos de él.

Gran parte del vestuario no traga a Vinicius

De hecho, el extremo solo tendría el apoyo de sus compatriotas en la selección brasileña, mientras que otros jugadores, especialmente los pesos pesados del vestuario, estarían cada vez más alejados, cansados de la actitud tóxica que desprende el futbolista, ya sea dentro del campo o fuera de él, y habrían dejado de hablarle y de reírle las gracias para evitar más altercados.

Incluso los nuevos fichajes, como el propio Huijsen, ya habrían sido advertidos por parte de algunos jugadores respecto al comportamiento que tiene Vinicius, y les habrían recomendado que no se acerquen a él si no quieren quedar mal. La realidad es que al brasileño no le traga prácticamente nadie y cada vez está más solo en el vestuario, a excepción de sus compañeros de selección.

El brasileño no está pasando por una buena situación

Por lo tanto, la situación de Vinicius es muy complicada, más aún cuando las negociaciones para su renovación siguen estancadas y, por lo que parece, el atacante no tendría interés de renovar su contrato a día de hoy, lo que podría provocar que el Madrid lo colocara en el mercado el verano que viene para buscarle una salida definitiva. Eso sí, el club querrá un traspaso millonario, a pesar de que solo le quede un año de contrato.