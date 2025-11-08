Arda Güler no lo quiere a su lado, el Real Madrid juega con uno menos, sufre

Arda Güler ha llegado al Real Madrid con grandes expectativas: creatividad, capacidad de romper líneas y desequilibrio ofensivo. Sin embargo, hay un ingrediente que está generando tensión interna —y que podría explicar por qué Güler no termina de sentirse cómodo: la presencia constante en la banda del mediocentro Eduardo Camavinga. Según se comenta en el entorno del club, el joven turco no lo quiere “a su lado” porque entiende que con Camavinga en la banda el equipo juega con diez — o al menos se siente así.

Güler, que necesita recibir el balón en zonas más avanzadas, de enlace o en la banda con libertad ofensiva, observa cómo Camavinga, cuando es desplazado a la banda o al lateral, aporta poco al ritmo ofensivo, tiene un perfil más de contención, menos explosivo en la transición ofensiva. Esto genera que el Real Madrid sufra ciertos momentos de falta de fluidez cuando Güler está en el lado derecho y Camavinga ocupa el carril que normalmente debería aportar desborde o apoyo para el extremo. En ese escenario, Güler siente que tiene que “tirar del carro” solo, con menos ayudas, por lo que el equipo, en su percepción, “juega con uno menos”.

Camavinga: ¿lateral improvisado o mediocentro desaprovechado?

Camavinga ha sido utilizado por Carlo Ancelotti en múltiples ocasiones fuera de su posición natural. Se le ha visto en el lateral izquierdo y en la banda en momentos de necesidad. Por ejemplo, Ancelotti reconoció que lo colocó de lateral en el choque ante el Girona FC porque “necesitábamos un lateral con las características de Camavinga” aunque no fuera su puesto habitual.

Pero cuando lo sitúan en la banda, el equipo pierde parte de su equilibrio dinámico: el lateral queda menos ofensivo, el carril pierde profundidad, y, por tanto, Güler se queda con menos conexiones para explotar su desequilibrio. En resumen: el estilo de Camavinga no casa con el que Güler reivindica a su lado —más velocidad, más ayudas al extremo, más desequilibrio ofensivo— así que Güler lo interpreta como “no lo quiero a mi lado”.

¿Qué opciones tiene Xabi Alonso para liberar a Güler?

Para que Arda Güler se encuentre más cómodo y el Real Madrid saque mejor provecho de su talento, Xabi Alonso podría considerar varias alternativas: Reubicar a Camavinga en su posición de mediocentro puro: Dejarlo como pivote o interior defensivo, de modo que la banda derecha quede libre para un especialista en desborde y que Güler tenga cobertura o apoyo en el medio pero no bloqueado por la banda.

Utilizar un lateral ofensivo tipo perfil puro de banda en lugar de Camavinga en ese carril, de modo que Güler encuentre mayor sincronía con un compañero de banda. Así, Güler puede jugar como extremo o interior derecho con libertad ofensiva. Modificar el sistema táctico: Por ejemplo, jugar con un 4‑3‑3 donde Güler sea interior derecho o mediapunta y Camavinga quede como uno de los tres mediocentros, liberando al extremo de responsabilidades defensivas excesivas. Ancelotti ya indicó que Güler rinde mejor en sistemas que le permiten moverse como interior o extremo cuando se usa 4‑3‑3.