Camavinga, rebelde con Xabi Alonso, está harto, se niega a jugar

Eduardo Camavinga fue uno de los jugadores más señalados en la derrota del Real Madrid contra el Liverpool en Anfield el pasado martes, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El nivel del francés fue paupérrimo, estando muy desubicado en el terreno de juego, algo que también acabó siendo culpa de Xabi Alonso.

El tolosarra lo colocó en la banda derecha en el inicio del partido, algo que descolocó al jugador y que provocó un rendimiento pésimo. Por eso, y a partir de ahí, el centrocampista se ha rebelado contra su entrenador, harto de sus decisiones, y se ha negado a jugar más en esa posición, ya que, como se demostró en el encuentro ante el conjunto inglés, no puede jugar ahí.

Camavinga está harto de las decisiones de Alonso después del partido contra el Liverpool

Camavinga sabía que no daría su mejor versión allí, y aunque lo intentó, fue superado por todos lados. El francés quiere jugar en su posición, que es en el doble pivote, alejando de la banda, donde no tiene el estilo de juego suficiente para ser alguien peligroso, especialmente en ataque, por lo que le ha pedido de manera directa al técnico que no haga más experimentos con él.

Sin embargo, y aunque en la segunda parte ya compartió el centro del campo con Aurelien Tchouameni después del cambio de Alonso, en el doble pivote, la realidad es que el rendimiento de Camavinga siguió siendo muy malo, lo que provocó que el entrenador lo cambiara a falta de un poco más de 20 minutos para que finalizara el duelo, quedando totalmente señalado.

El francés quiere jugar en su posición natural en el centro del campo

Por lo tanto, está por ver si Alonso continuará con los experimentos con el centrocampista o lo volverá a colocar en su posición natural. Eso sí, el técnico quiere ver un mejor nivel de su jugador, en caso de que lo coloque donde quiere jugar, ya que, en caso en contrario, lo dejará en el banquillo sin posibilidad de tener minutos de calidad sobre el campo.