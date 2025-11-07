Arda Güler tiene críticos en el Real Madrid que explican su gran problema dentro y fuera del campo

Arda Güler se ha convertido esta temporada en una de las estrellas del Real Madrid. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco, el turco se ha erigido como uno de los titulares indiscutibles para el tolosarra y una pieza indispensable en el centro del campo del equipo merengue. Aun así, también ha recibido algunas críticas y dudas por su nivel en los grandes escenarios.

El centrocampista ha tenido algunos críticos en el Madrid que han explicado su gran problema dentro y fuera del campo: su actitud. De momento, Güler está en el punto de mira por el vértigo que tiene en las alturas, es decir, no ha demostrado su gran talento en los partidos más importantes del curso, como sí ha hecho en los otros donde no había tanta importancia sobre el césped.

Arda Güler ha recibido críticas por desaparecer en las grandes citas

El turco es un mediapunta muy fino, con un último pase que ha traído muchas alegrías al equipo esta temporada, especialmente teniendo una gran conexión con Kylian Mbappé, la principal estrella durante este curso. Sin embargo, y en intensidad y carácter, a Güler se le ha criticado esta falta de actitud contra rivales que van a la carrera, por lo que el trabajo mental también será clave para él.

En el vestuario hay algunos jugadores que incluso le han criticado y le han señalado por ir de estrella, pero luego, contra los grandes equipos, ha desaparecido, como pasó en Anfield, en el encuentro contra el Liverpool de la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Güler fue completamente superado en el centro del campo por los futbolistas del conjunto inglés, tanto en intensidad como en físico.

El turco está teniendo una temporada muy buena, pero también hay dudas con él

Por lo tanto, está por ver si Güler podrá mejorar en los grandes escenarios o se le tildará como un jugador que solo aparece en partidos intrascendentales, y en los encuentros donde hay los focos más mediáticos, desaparece, como ha pasado esta temporada en las grandes citas. El Madrid y Xabi Alonso confían mucho en él, pero el turco también deberá poner de lo suyo.