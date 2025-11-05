Arda Güler no se queja, pero el Real Madrid juega, por momentos, con uno menos, no está para ser titular

Arda Güler es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid esta temporada. Xabi Alonso le ha dado muchos galones en el centro del campo y el turco los está aprovechando, creando una sociedad perfecta con Kylian Mbappé. Sin embargo, el mediocentro no está muy cómodo compartiendo el campo con otra estrella del conjunto blanco y así lo habría hecho saber.

Se trata de Jude Bellingham, uno de los mejores futbolistas del Madrid. A pesar de que entre las estrellas se entienden, Güler cree que, por momentos, el equipo juega con uno menos, ya que sigue sin estar en un estado óptimo para ser titular, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado el inglés para poder volver a los terrenos de juego tras su operación en el hombro el pasado verano.

Arda Güler cree que Jude Bellingham no está bien físicamente para jugar los 90 minutos

El turco piensa que el centrocampista no está físicamente bien para ser titular los 90 minutos, ya que como ocurrió en el tramo final del partido ante el Liverpool, no presionó ni ayudó a defender, dedicándose a andar en los últimos minutos, algo que perjudicó al Madrid, ya que el conjunto blanco tenía que buscar el empate como fuese para, al menos, rascar un punto en Anfield.

Güler cree que su mejor versión es sin Bellingham a su lado, ya que sin él, el joven ha tenido encuentros muy buenos, teniendo total libertad de movimientos en la medular y dirigiendo el juego del equipo como ha querido. Sin embargo, con la presencia del inglés, pierde más galones en el centro del campo y también la pelota, que pasa a estar más tiempo en los pies del británico.

La mejor versión del turco es sin el inglés a su lado

El turco no se ha quejado en ningún momento a Xabi Alonso acerca de su compañero, pero sí le ha hecho saber su opinión para que el tolosarra, si quiere, tome alguna decisión. Güler ha tenido una irrupción tremenda esta temporada bajo el paraguas del entrenador y quiere demostrar que puede convertirse en uno de los líderes del Madrid.