Xabi Alonso y Vinicius vuelven a enzarzarse por un nuevo castigo

La relación entre Xabi Alonso y Vinicius no es nada buena. Tanto el entrenador del Real Madrid como el extremo no se hablan y su trato es prácticamente inexistente, como se ha demostrado en los últimos partidos tras el enfado tremendo que tuvo el brasileño cuando fue sustituido en el Clásico. Aunque acabó pidiendo disculpas, no fueron dirigidas hacia el tolosarra, algo que fue premeditado.

Ahora, el delantero ha vuelto a enfadarse mucho con su técnico por las últimas declaraciones que realizó en rueda de prensa, diciendo públicamente el nuevo castigo que tiene: no es el primer lanzador de penaltis. Alonso dejó claro que el escogido para tomar este tipo de situaciones es Kylian Mbappé, quien se ha convertido en el futbolista más importante del Madrid esta temporada.

A Vinicius no le gustaron las palabras de Xabi Alonso sobre los lanzadores de penaltis

Aunque era un secreto a voces, como ya se había visto en los partidos de esta temporada, el entrenador se encargó de decirlo delante de los medios de comunicación, algo que no gustó nada a Vinicius, que cree que este tipo de cosas no se deberían decir en público, ya que perjudican su imagen y lo relegan a un segundo plano, como ha acabado pasando en el terreno de juego.

Aun así, toda esta polémica surgió después del fallo que tuvo el brasileño en el último partido de Liga ante el Valencia. Aunque Mbappé tenía la posibilidad de marcar un hat-trick con la segunda pena máxima que le pitaron al conjunto blanco, el francés le dejó la oportunidad de chutarla a Vinicius, pero el brasileño lo tiró muy mal y lo acabó fallando después de la parada del portero.

El brasileño está por detrás de Kylian Mbappé en las penas máximas

Esto revivió aún más toda esta decisión del cuerpo técnico de darle los penaltis de manera definitiva al '9' del Madrid antes que al '7', a pesar de que el francés también falló uno en el Clásico. Sin embargo, lo que no le gustó a Vinicius fue que Alonso dijera públicamente quién es el principal lanzador, dejándolo en ridículo y remarcando su nuevo rol de segunda espada.