Arda Güler no tiene la culpa, es mejor en el campo, pero ha dejado de hablarle, no tiene trato

Arda Güler se ha consagrado esta temporada como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco ha sido muy beneficiosa para el turco, ya que el tolosarra le ha dado los galones que necesitaba en el centro del campo y se ha convertido en una pieza clave en la medular, dirigiendo el juego del equipo.

Sin embargo, esto ha provocado que un futbolista haya perdido protagonismo, ya que no cuenta para el técnico, y ha sido Güler quien ha pagado los platos rotos, ya que ha dejado de tener relación con él. Se trata de Rodrygo Goes, uno de los jugadores más señalados del Madrid, ya que su continuidad en la entidad madrileña no está del todo confirmada en las últimas semanas del mercado.

Rodrygo ha dejado de tener relación con Arda Güler

A pesar de que el centrocampista no tiene la culpa y ha demostrado ser mejor en el campo, o al menos ser más beneficioso para los intereses del Madrid y para el estilo de juego que quiere aplicar Alonso en el equipo, el brasileño habría dejado de hablarle y ha perdido el poco trato que ya tenía con él, sintiendo envidia de que le haya podido quitar los minutos que él deseaba.

Sin embargo, Güler está jugando en una nueva posición este curso, tirando más hacia el centro del campo y en situaciones de organización, alejado del extremo derecho, que es la posición natural de Rodrygo. Aun así, la presencia del turco en el once titular provoca que el brasileño ya no tenga sitio en las alineaciones del tolosarra y, de ahí, el enfado del atacante con su compañero.

La situación del brasileño es muy complicada

La situación de Rodrygo ha llegado a un punto muy complicado, ya que no está teniendo minutos con Alonso, como se vio en el primer partido de Liga, donde fue superado por otros delanteros en la rotación. El Madrid quiere venderlo, pero las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa está provocando que su salida sea muy difícil, ya que los equipos interesados se acaban echando atrás al conocer el precio.