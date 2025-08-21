Xabi Alonso, mano dura, llega tarde al entrenamiento y lo castiga sin jugar

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no dejará pasar ni una. Por eso, el técnico habría castigado a un futbolista del conjunto blanco sin jugar ni un solo minuto en el primer partido de Liga contra Osasuna por haber llegado tarde a un entrenamiento de la temporada pasada, aumentando más la trágica situación que está viviendo en la entidad madrileña.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros que se quedó en el banquillo en el encuentro ante los navarros. El tolosarra decidió confiar en otros jugadores de ataque, como Gonzalo García y Franco Mastantuono, mientras que el brasileño tuvo que ver cómo otros compañeros suyos pasaban por delante de él y se quedaba, un partido más, sin tener opciones de salir al campo.

Xabi Alonso castigó a Rodrygo sin jugar por llegar tarde

Aparte de la noticia que ya se sabía de que Alonso no cuenta con él y ya le ha recomendado más de una vez que se vaya a otro equipo, otro motivo de peso podría haberse añadido a este enfado por parte del entrenador. Teniendo en cuenta que lleva a rajatabla el tema de la puntualidad y no le gusta nada que sus jugadores lleguen tarde a los entrenamientos, el vasco cumplió sus amenazas.

Por eso, y tras no llegar a la hora en un entreno unos días antes del partido contra Osasuna, Rodrygo fue castigado, tanto deportivamente como económicamente, a pesar de que era probable que Alonso ya decidiera no contar con él para el debut en Liga antes de que pasara todo esto. Aun así, el técnico le ha dejado claro a todos los futbolistas que serán castigados si no cumplen las normas.

La situación del brasileño es muy complicada

Por lo tanto, la situación de Rodrygo ha llegado a un punto límite y el extremo está atravesando un momento muy delicado. Sin poder tener minutos de calidad y sin que los equipos interesados en él se lancen de verdad con una oferta que pueda satisfacer los intereses del Madrid, el brasileño podría tener que quedarse en el conjunto blanco una temporada más, pero con un rol muy inferior al esperado.