Arda Güler, preocupado, aumenta la tensión, tiene el enemigo en el vestuario del Real Madrid

Arda Güler está siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid en este inicio de temporada. El turco se ha ganado la confianza de Xabi Alonso, quien le ha dado un papel muy de protagonista en el centro del campo y el jugador está cumpliendo a las mil maravillas, con goles y asistencias espectaculares a sus compañeros. Sin embargo, su situación podría cambiar dentro de poco.

El futbolista está preocupado por la irrupción que podría tener una estrella del conjunto blanco en los próximos partidos. Se trata de Jude Bellingham, uno de los jugadores más importantes del Madrid que, a pesar de que volvió hace poco de la operación en el hombro que tuvo el pasado verano, no está en el mejor estado de forma posible, por lo que ha perdido su condición de titular indiscutible.

Arda Güler está preocupado por la presión que está haciendo Jude Bellingham

Sin embargo, el inglés está haciendo todo lo posible en Valdebebas para recuperar el tono físico y ponerse al 100%, por lo que lo más probable es que vuelva a ser uno de los fijos para Alonso en el once titular. Y ahí, Güler podría ver peligrar su estatus, aunque esté siendo uno de los mejores del Madrid en el terreno de juego, tirando por tierra la meritocracia que quería instaurar el técnico.

De hecho, Bellingham estaría presionando para jugar ya, además de todo el trabajo que ha realizado en el campo durante este parón de selecciones, y si el cambio fuera posición por posición, con la entrada del centrocampista al once titular, el sacrificado podría acabar siendo el turco, por lo que está aumentando la tensión en el vestuario del conjunto blanco entre las partes.

El turco está siendo uno de los mejores jugadores del Madrid esta temporada

Güler ha explotado este curso en el Madrid después de unos primeros años complicados en el conjunto blanco. Por eso, el turco está preocupado de que, una vez se ha podido asentar definitivamente en la entidad madrileña, una estrella le quite el sitio en el once titular, a pesar de que ha demostrado que está mucho mejor que él y su presencia en el campo es más beneficiosa para el equipo.