Bellingham, en el punto de mira, o juega o habrá lío, varios jugadores creen que no está para ser titular

Jude Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y una de las estrellas del equipo. Sin embargo, el centrocampista no está teniendo un buen inicio de temporada con el conjunto blanco. Tras volver de su operación en el hombro, que lo dejó fuera de combate en los primeros partidos del curso, el estado de forma del inglés está lejos de ser el mejor.

Por eso, ha perdido ese estatus de titular indiscutible bajo las órdenes de Xabi Alonso, ya que el tolosarra ve que aún no está preparado para ser un fijo en las alineaciones, como lo ha sido desde su llegada al Santiago Bernabéu hace un par de años. Aun así, algunos jugadores creen que deberá empezar a ser titular o habrá lío, algo que no acaba de gustar al vestuario.

Jude Bellingham se ha convertido en un problema en el Madrid

Varios integrantes de la plantilla piensan que no está para ser titular, ya que la operación que tuvo el pasado verano le ha restado mucho poderío físico y aún no se ha recuperado al 100%, como se ha visto en el terreno de juego. En ese sentido, los que compiten por un puesto en el centro del campo o incluso en posiciones atacantes no ven bien que Bellingham sea de la partida si no está recuperado.

El inglés no ha ido con su selección en este parón de octubre para acabar de recuperarse y ponerse a tono, pero su ausencia en Inglaterra también se ha visto como algo positivo, ya que se ha demostrado que el combinado nacional también puede ganar sin él. De hecho, incluso se asegura en tierras inglesas que Bellingham no acaba de encajar en los esquemas de la selección.

El centrocampista inglés no está en su mejor estado de forma

El centrocampista ha estado trabajando mucho en estas dos semanas en Valdebebas para acabar de recuperar su mejor estado de forma que le ha hecho brillar en el Madrid los dos últimos años. Por lo tanto, está por ver si Alonso decidirá volver a poner al inglés como titular o seguirá confiando en otros jugadores que tienen un mejor tono físico.