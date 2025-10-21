Arda Güler, sincero, no lo quiere a su lado, aunque es uno de los mejores del Real Madrid

Arda Güler se ha convertido esta temporada en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco ha supuesto un cambio radical para el turco, que ha pasado del ostracismo vivido con Carlo Ancelotti a ser una pieza fundamental en los esquemas del nuevo entrenador, y demostrando que puede ser un futbolista crucial.

Aun así, el centrocampista ya le habría dejado claro al tolosarra que prefiere no compartir el campo con una estrella del Madrid como es Jude Bellingham. El inglés está lejos de su mejor nivel, ya que aunque volvió hace poco de una operación en el hombro que lo dejó en el dique seco todo el verano y en los primeros partidos de la temporada, su regreso está siendo cuestionable.

Güler no quiere a su lado a Bellingham por su estado de forma

Bellingham no está teniendo un rendimiento aceptable sobre el terreno de juego y el equipo lo está pagando, teniendo en cuenta que, ahora mismo, resta más que suma su presencia sobre el césped. Por eso, jugadores como Güler, que lo tienen al lado en el campo, prefieren que no tenga minutos hasta que recupere el estado físico óptimo y vuelva a su mejor versión.

Toda la plantilla sabe que el inglés, cuando está al 100%, es uno de los mejores del mundo, pero a día de hoy, está muy lejos de alcanzar ese objetivo. Aunque ha trabajado de manera intensa las dos últimas semanas en Valdebebas para recuperar ese tono físico, ya que no fue convocado con Inglaterra para el parón de selecciones, aún no ha podido llegar a ese nivel deseado.

El nivel del centrocampista inglés está siendo muy cuestionado

Güler no quiere corregirle algunas imperfecciones o cubrirle las espaldas en el centro del campo y, por eso, prefiere contar con otros jugadores que estén en un mejor estado de forma e incluso de actitud, ya que ha habido ocasiones en las que se le ha visto muy frustrado a Bellingham porque no ha podido tener el rendimiento esperado sobre el terreno de juego.