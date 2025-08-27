Asencio, fuera del Real Madrid, oferta irrechazable, cinco días para convencerlo

Raúl Asencio es uno de los jugadores del Real Madrid con los que no está contando Xabi Alonso en este inicio de temporada. El canterano ha tenido 0 minutos en los dos partidos disputados de Liga y, ahora mismo, sería el último central en la rotación, ya que tiene por delante a otros futbolistas como Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, por lo que su situación es complicada.

En ese sentido, el tolosarra le habría abierto las puertas de salida y a los despachos de Valdebebas habría llegado una oferta importante de un club italiano. La Juventus de Turín habría irrumpido con fuerza y está dispuesta a fichar al defensa, poniendo encima de la mesa una oferta de unos 20 millones de euros para hacerse con sus servicios en los últimos días del mercado de fichajes veraniego.

Raúl Asencio tiene una oferta de la Juventus para salir del Madrid

A pesar de que Florentino Pérez estaba pidiendo un mínimo de 35 millones para dejar salir al canario, la realidad es que la oferta no se ve con malos ojos dentro de la entidad madrileña y podrían llegar a aceptarla, siempre y cuando el Madrid pueda introducir una opción de recompra, como ya ha hecho con varios jugadores jóvenes en los últimos años y que ha acabado saliendo bien.

De hecho, en el club confían en el potencial del futbolista, aunque Alonso ya no confíe mucho en él, y no quieren desprenderse definitivamente, ya que Asencio tuvo un papel muy importante en el equipo la temporada pasada, algo que no han olvidado en el Santiago Bernabéu. Aun así, la decisión será del defensa, que deberá decidir si acepta irse a Turín o lucha por minutos en el Madrid.

El defensa canario no entra en los planes de Xabi Alonso

En la Juventus le habrían prometido un sitio en el once titular y confianza para seguir creciendo, algo que en el conjunto blanco, con la llegada del nuevo entrenador, no lo podrá tener, ya que Alonso prefiere a otras opciones para la retaguardia. Por lo tanto, la decisión que tome Asencio será un punto de inflexión crucial para el devenir de su carrera.