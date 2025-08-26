Xabi Alonso le pegó la bronca a Vinicius en el entrenamiento, le dijo que así no jugará, no le pasa ni una

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con mano dura y no se dejará tomar el pelo por ningún jugador de la plantilla, por mucha estrella que sea. Por eso, el tolosarra le pegó una bronca descomunal a Vinicius en el entrenamiento y le recriminó su nivel en el terreno de juego y también su actitud tóxica, lo que solo hace que perjudicar los intereses del conjunto blanco.

El técnico le dejó las cosas claras y le comunicó que si continuaba en este plan no le pasaría ni una y no jugaría, como pasó con su suplencia ante el Real Oviedo, donde fue castigado por su mal comportamiento. Además, Alonso sigue insistiendo en la necesidad de que se esfuerce más en defensa y en la salida de balón del rival, es decir, en la presión, algo que el extremo no quiere.

Xabi Alonso le pegó una bronca descomunal a Vinicius por su actitud

Por eso, el entrenador no tuvo ningún problema a la hora de sentar a Vinicius y le aseguró que lo hará más veces a lo largo de la temporada si no mejora. En ataque, el carioca recuperó una de sus mejores versiones y tuvo un rendimiento exquisito en la segunda parte, pero a Alonso no le vale solo esto y lo dejó evidente con su suplencia, a pesar del enfado del jugador en la previa.

El tolosarra sigue insistiendo en los dos aspectos que se han mencionado anteriormente, la defensa y la presión, y quiere que todos los futbolistas se esfuercen al máximo en el terreno de juego en ese sentido, por lo que si ve que algún jugador, por muy bueno que sea y aunque sea una estrella, no lo hace, no tendrá piedad de él y lo dejará sentado en el banquillo, como a Vinicius.

El brasileño deberá mejorar si quiere seguir siendo titular

El brasileño está enfadado con su técnico, ya que no entendió el porqué de su suplencia a estas alturas de la temporada, es decir, con solo dos partidos jugados, por lo que la relación entre ambos, nada más empezar el curso, no es nada buena, y dentro del club se temen lo peor.