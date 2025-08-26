Xabi Alonso le pegó la bronca a Vinicius en el entrenamiento, le dijo que así no jugará, no le pasa ni una
El técnico tolosarra le dejó las cosas claras al delantero brasileño del Madrid
Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con mano dura y no se dejará tomar el pelo por ningún jugador de la plantilla, por mucha estrella que sea. Por eso, el tolosarra le pegó una bronca descomunal a Vinicius en el entrenamiento y le recriminó su nivel en el terreno de juego y también su actitud tóxica, lo que solo hace que perjudicar los intereses del conjunto blanco.
El técnico le dejó las cosas claras y le comunicó que si continuaba en este plan no le pasaría ni una y no jugaría, como pasó con su suplencia ante el Real Oviedo, donde fue castigado por su mal comportamiento. Además, Alonso sigue insistiendo en la necesidad de que se esfuerce más en defensa y en la salida de balón del rival, es decir, en la presión, algo que el extremo no quiere.
Xabi Alonso le pegó una bronca descomunal a Vinicius por su actitud
Por eso, el entrenador no tuvo ningún problema a la hora de sentar a Vinicius y le aseguró que lo hará más veces a lo largo de la temporada si no mejora. En ataque, el carioca recuperó una de sus mejores versiones y tuvo un rendimiento exquisito en la segunda parte, pero a Alonso no le vale solo esto y lo dejó evidente con su suplencia, a pesar del enfado del jugador en la previa.
El tolosarra sigue insistiendo en los dos aspectos que se han mencionado anteriormente, la defensa y la presión, y quiere que todos los futbolistas se esfuercen al máximo en el terreno de juego en ese sentido, por lo que si ve que algún jugador, por muy bueno que sea y aunque sea una estrella, no lo hace, no tendrá piedad de él y lo dejará sentado en el banquillo, como a Vinicius.
El brasileño deberá mejorar si quiere seguir siendo titular
El brasileño está enfadado con su técnico, ya que no entendió el porqué de su suplencia a estas alturas de la temporada, es decir, con solo dos partidos jugados, por lo que la relación entre ambos, nada más empezar el curso, no es nada buena, y dentro del club se temen lo peor.