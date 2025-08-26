Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que lo venda o lo regale antes del 1 de septiembre porque no tiene nivel

El Real Madrid sigue atento al mercado de fichajes veraniego por si saliera alguna oportunidad para poder reforzar al equipo. Aun así, de momento, la carpeta de entradas está parada y todo se centra en la de salidas, ya que el club quiere traspasar a los jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso. De hecho, el tolosarra le ha exigido a Florentino Pérez la salida inmediata de uno de ellos.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales que hay en la plantilla y que se encuentra, ahora mismo, en el último puesto de la rotación en la retaguardia. El técnico no lo quiere ver y habría pedido al presidente que lo venda o lo regale antes del 1 de septiembre, que es cuando cerrará el mercado, porque no tiene el nivel suficiente para seguir jugando en el Madrid los próximos años.

Xabi Alonso ha exigido a Florentino Pérez la salida de Raúl Asencio

El canterano ya quedó muy señalado en el Mundial de Clubes por varios errores grotescos que cometió en algunos partidos, lo que hizo que Alonso le pusiera la cruz definitiva. Desde entonces, el canario no ha jugado mucho y se habría convertido en el último central del equipo, por detrás de Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso de David Alaba, que tampoco cuenta mucho.

La situación de Asencio es complicada, y aunque no va a jugar muchos minutos, el defensa tendría la intención de quedarse y esperar a que el entrenador le dé una oportunidad desde el banquillo, algo que parece complicado, teniendo en cuenta a todos los jugadores que tiene por delante. Sin embargo, el central sigue confiado en recuperar el tiempo de juego que tuvo el curso pasado.

El canterano no cuenta para el tolosarra

Por su parte, Florentino Pérez estaría pidiendo más de 30 millones para abrirle la puerta a Asencio, pero ningún equipo está dispuesto a pagar esa cantidad por un futbolista que Alonso quiere echar. Por eso, todos los conjuntos interesados en él han hecho las primeras aproximaciones, pero no pondrían más de 15 millones encima de la mesa para hacerse con sus servicios.